La presentatrice italiana è stata molto criticata, la risposta non si è fatta attendere

La presentatrice italiana è stata criticata aspramente dai media e la risposta della donna non si è fatta attendere molto a lungo. Sapete di chi si tratta?

Lo stile di vita di personaggi famosi e celebrità potrebbe far pensare ad una vita senza problemi, ricca di gioie e di realizzazioni personali. Ma la realtà, a volte, è ben diversa. Infatti, gli effetti psicologici della fama e del successo, oltre ad avere conseguenze positive possono anche avere esiti negativi anche gravi.

Questo periodo per la presentatrice italiana è stato molto duro, poiché è stata aspramente criticata dai media. La risposta dell’attrice, però, non si è fatta attendere ed ha lasciato tutte le persone a bocca aperta.

La risposta ai media della star italiana

“Sono stati mesi di shit storm“. Così Ambra Angiolini ha iniziato il suo lungo post su Instagram in cui ha ripercorso non solo la sua avventura a X Factor, ma ha anche fatto dei riferimenti alla sua situazione attuale. Un post sincero, una lunga didascalia in cui si è aperta ai follower, ai fan e anche nei confronti di chi l’ha criticata enormemente nell’ultimo periodo. L’artista, che non si è mai nascosta dietro a un dito, ha ringraziato e si è tolta l’armatura, ammettendo di aver “indossato una maschera” in alcune occasioni.

Il termine shit storm, ovvero gogna mediatica, è stato in effetti associato molte volte alla vita di Ambra Angiolini negli ultimi tempi. Lo scandalo della casa occupata, gli scatti dei paparazzi che l’hanno sorpresa a fotografe annunci immobiliari in giro per Milano, la storia d’amore con Massimiliano Allegri, il tradimento, il tapiro di Striscia la Notizia.

Per questo motivo ha voluto anche menzionare una donna importante per lei, ovvero Graziella Lopedota, la sua manager: “Menzione speciale per la più alta del mondo @gra69 che mi ha tenuta in piedi e mi ha tappato occhi e orecchie per costringermi a sorridere e a fare il mio lavoro“. Un riferimento velato a tutte le volte in cui, nonostante le pagine dei giornali, ha dovuto sedersi al banco di X Factor, con serietà, professionalità e grinta. Ovviamente ha speso parole di ringraziamento anche per i suoi tre “compari”, ovvero Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez, con lei al banco dei giudici, e per Francesca Michelin.

L’accusa di Silvia Slitti e i vari problemi

Nelle foto pubblicate da Chi il 7 dicembre, il magazine diretto da Alfonso Signorini, Ambra Angiolini era a Milano, alla ricerca di una nuova casa. Così ha scelto di mettere un punto alla questione spinosa, e soprattutto alle innumerevoli notizie che sono uscite negli ultimi tempi riguardo alla sua vita privata, dal momento in cui è stata accusata di vivere in modo “abusivo” nella casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini.

Secondo il settimanale Oggi, inoltre, Ambra in questo momento così particolare avrebbe però trovato conforto tra le braccia di un noto cantautore milanese: Gianluca Grignani. “Nel frattempo lei si gode le notti di Milano con il cantante Gianluca Grignani. Avvistati insieme in dolcezza“, riporta Oggi.

Al netto di tutto, vivere sotto le luci dei riflettori non è facile, ma la Angiolini può contare su un team di colleghi, affetti e persone che la vogliono bene e che l’hanno sostenuta nella sua avventura a X Factor. E non solo.