Messi, le cose che non sai sul campione del Mondo

Lionel Messi si è appena laureato campione del Mondo con la sua Argentina. Ma sai veramente tutto sulla vita calcistica e non del fenomeno argentino?

L’Argentina ha conquistato la Coppa del Mondo in Qatar 2022, grazie soprattutto alle giocate sontuose di Leo Messi. Il calciatore argentino ha trascinato l’Albiceleste alla vittoria, siglando 7 reti in questo campionato del Mondo. Solamente un fenomeno come Kylian Mbappè poteva togliergli lo scettro di capocannoniere del torneo, realizzando ben 8 gol.

Fin da quando era bambino, il sogno di Messi è sempre stato quello di conquistare almeno una Coppa del Mondo e domenica scorsa è riuscito ad ottenere questa grande impresa. Il campione argentino ha messo in bacheca l’ultimo trofeo rimanente. Oggi andremo ad elencarvi tutte le cose che non sai sulla Pulce.

Ecco tutte le curiosità sul fenomeno di Rosario

Oggi vogliamo svelarvi diverse curiosità su Lionel Messi, alcune veramente insolite. La prima è che la star argentina va letteralmente “pazzo” per la Coca Cola, tanto da superare il limite; ne abusava giornalmente, tanto da costringere il club catalano a rimuovere ogni distributore dal campo di allenamento. Fenomenologia ha riassunto alcune curiosità.

Uno dei piatti preferiti di Messi è la “Milanesa”, la cotoletta alla milanese che la madre è bravissima a cucinare. Inoltre, le famose cure ormonali di cui Messi aveva bisogno, non sono state pagate dal Barcellona bensì dal servizio sanitario argentino: una cura di 900€ al mese! Era l’unico modo per poter continuare a giocare ed ogni notte ricorreva all’ormone della crescita.

Quando Leo esulta alza gli occhi al cielo per dedicare ogni suo goal alla nonna Celia, scomparsa nel 1998, che ebbe un ruolo fondamentale nella fase embrionale del suo percorso calcistico. Costei lo lanciò al Grandoli quando l’allenatore che cercava un giocatore per una partitella fu letteralemnte “invitato” da Celia che gli disse “Prendi lui, prendi lui”. E Leo, a 4 anni iniziò a dribblare tutti.

All’età di nove anni un dirigente della sua società decise di proporre una scommessa la piccolo Leo: un gelato ogni 100 palleggi. Una volta superò quota 1000 e guadagnò 10 gelati. Inoltre, il primo contratto della Pulce per il Barcellona è stato firmato su un tovagliolo di carta. Oggi, il tovagliolo è incorniciato gelosamente.

E’ stato selezionato dal Barcellona grazie ad un video nel quale la pulce è riuscita a fare 113 palleggi con una arancia. Il video, confezionato dall’allora agente Soldini, fu inviato al Barca dove tutti rimasero stupiti delle abilità del ragazzo. L’allenatore della Masia volle a tutti i costi il giovane Messi che firmò il suo primo contratto su un tovagliolo.

Le curiosità su Messi sono molteplici

Anche se vive nella città catalana da tempo, in realtà Messi non parla mai con la lingua del posto, preferendo sempre lo spagnolo con cadenza argentina. Eccetto (dicono) quando beve, per festeggiare i numerosi trofei.

Si dice che non ami molto il suo Paese d’origine, visto anche lo strano rapporto che ha con la nazionale, dove le malelingue insistono sul fatto che non incida quanto al Barça. Ma Messi ama sia l’Argentina sia la sua famiglia. Ha sempre rifiutato di giocare per la Spagna e tutti i suoi goal son dedicati alla nonna, scomparsa quando il giocatore aveva 10 anni.

Il campione argentino è da sempre impegnato sul fronte beneficenza, oltre ad essere ambasciatore dell’Unicef, da più di 10 anni aiuta i bambini indigenti attraverso la sua fondazione. Infine, all’inizio della sua carriera nelle giovanili della nazionale non era affatto conosciuto, essendo l’unico a giocare fuori dal suo Paese. Tanto è vero che le prime convocazioni erano sbagliate, riportando il nome di Leonel Mecci.