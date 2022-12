Ceretta, ecco come realizzarla in casa se non ti va di uscire

La ceretta viene utilizzata principalmente dalle donne e, se non hai voglia di uscire, oggi ti faremo vedere come realizzarne una in casa.

La ceretta è senza dubbio il metodo più efficace nella lotta ai peli superflui, sia sulle gambe, ma anche nelle altre parti del corpo dove questi ospiti indesiderati fanno la loro comparsa. In estate, soprattutto, eliminarli è d’obbligo, ma è bene farlo tutto l’anno.

Alcune volte, soprattutto d’inverno, la voglia di uscire è molto bassa a causa del freddo. Oggi vi faremo vedere come compiere in maniera autonoma una ceretta in casa. Il risultato sarà straordinario.

Ecco come realizzare una ceretta in casa

Parliamo in particolare della ceretta araba, detta anche Sokkar, che affonda le sue radici nella civiltà egiziana ed è la soluzione preferita dalle donne che vogliono depilarsi in maniera delicata e meno dolorosa. Vediamo nel dettaglio come fare la ceretta araba in casa, quali sono gli ingredienti e le dosi giuste per un risultato che dura fino a 3 settimane.

La versione originale della ceretta orientale prevede l’utilizzo solo di zucchero e acqua. Per prima cosa è necessario versare un bicchiere di zucchero (quello da cucina, che abbiamo tutti in dispensa) e un bicchiere di acqua in un pentolino e portare ad ebollizione fino a ottenere una consistenza simile al caramello. Successivamente, bisogna aggiungere il succo di mezzo limone e mescolare accuratamente. Poi occorre raffreddare il composto immergendolo in acqua fredda ed infine lavorare la ceretta araba con le mani fino ad ottenere una pallina.

Come dicevamo, la ceretta araba con acqua, zucchero e limone è la versione originale. È possibile, però, aggiungere due cucchiai di miele al composto, per realizzare una cera ancora più delicata, idratante e lenitiva.

Un’altra versione è quella della ceretta araba senza limone. In questo caso dobbiamo usare solo l’acqua e lo zucchero. Questa cera depilatoria fai da te può prevedere o no il miele, l’importante è che non manchi mai lo zucchero. Infatti, questo ingrediente è fondamentale per fare la ceretta araba in casa in maniera impeccabile.

Attenzione a come stendere la ceretta araba

Una volta realizzata la cera fai da te è necessario stenderla per eliminare delicatamente tutti i peli superflui. La tradizione vuole che la cera naturale, dopo essere stata lavorata fino ad assumere una forma sferica, vada stesa direttamente con le mani e rimossa con un gesto deciso senza far trascorrere troppo tempo. È possibile, però, anche utilizzare una striscia depilatoria per aiutarsi nell’operazione e un poco di borotalco da applicare sulla zona da depilare in modo che il composto non si attacchi troppo sulla pelle.

Tra le cerette fai da te, quella araba è senza dubbio la più delicata, la meno dolorosa e la più facile da realizzare. Inoltre, è particolarmente indicata per la depilazione dell’inguine e per le zone più sensibili del corpo. Grazie agli ingredienti naturali, la ceretta araba fai da te riduce al minimo il rischio di irritazioni e arrossamenti. Inoltre, è perfetta per chi soffre di fragilità capillare e riduce il rischio di ustioni e peli incarniti. Infine, è adatta a chi ha una pelle sensibile e reattiva.