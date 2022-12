Finalmente la verità sul film che ha fatto la storia, è la fine di anni di dubbi

Dopo moltissimi anni, finalmente, sappiamo tutta la verità sul film che ha commosso ed appassionato milioni di persone in tutto il mondo.

Di film che hanno fatto la storia del cinema ce ne sono tantissimi, ma uno in particolare rimarrà nella mente di tutti noi per sempre. Oggi finalmente, sappiamo la verità sulla pellicola ed è la fine di anni di dubbi e incertezze.

La denominazione di cinematografo proviene dall’apparato brevettato dai fratelli Auguste e Louis Lumiere nel 1895, basato su alcune innovazioni tecniche rispetto a quelli dei loro predecessori. La prima proiezione pubblica ebbe luogo il 28 dicembre 1895 ed avvenne appunto in pubblico, a pagamento, all’interno della “Sala Indiana” del Gran Cafè de Paris. Il film proiettato si intitolava L’uscita dalle officine Lumiere.

Ecco tutta la verità sul film che ha fatto la storia

Dopo 25 anni James Cameron ha deciso di chiudere il cerchio sulla spinosissima (e chiacchieratissima) questione legata alla morte di Jack in Titanic, il quale secondo molti si sarebbe potuto salvare insieme a Rose se solo fosse salito “sulla zattera” (che in realtà è una porta) al fianco della fidanzata.

Una teoria questa alla quale il regista di Titanic James Cameron (oggi nei cinema con Avatar 2) ha deciso di mettere un punto definitivo, svelando di aver condotto uno studio scientifico che dimostra in modo inconfutabile come la morte del personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio fosse necessaria per salvare la vita di Rose.

“Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda e piantare un paletto nel suo cuore una volta per tutte. Da allora abbiamo svolto un’analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film e faremo un piccolo speciale su di essa che uscirà a febbraio“, ha detto Cameron durante un’intervista realizzata con il Toronto Sun per promuovere il sequel di Avatar.

La pellicola, infatti, è stata restaurata e trasformata in 4K in modo da tornare nelle sale giusto in tempo per il giorno di San Valentino del 2023.

“Abbiamo preso due stuntman che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leonardo e abbiamo messo dei sensori su di loro e dentro di loro, poi li abbiamo messi nell’acqua ghiacciata e abbiamo eseguito dei test per vedere se sarebbero potuti sopravvivere sperimentando svariati metodi e la varietà è che non c’era modo che entrambi potessero sopravvivere. Solo uno poteva farlo. Jack doveva morire. È come Romeo e Giulietta. È un film sull’amore, il sacrificio e la mortalità. L’amore si misura con il sacrificio“, continua il regista.

Tutti i record del film Titanic

Titanic è un film del 1997 scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron. Alla sua uscita, il 19 dicembre 1997, il film ottenne un grandissimo successo di critica e commerciale, ricevendo poi numerosi riconoscimenti. Detiene il record di vittorie ai Premi Oscar (11, nel 1998), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli- Il ritorno del re, nonché quello di candidature (14), insieme a Eva contro Eva e La La Land. Al 2022, è il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema dopo Avatar del 2009 (il successivo film diretto da Cameron dopo Titanic stesso) e Avengers: Endgame del 2019.