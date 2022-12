La celebrity lascia di stucco tutti, le foto con la figlia accendono il Natale

La celebre star ha lasciato tutti a bocca aperta dopo aver scattato una foto con la figlia e l’immagine ha accesso il Natale e i cuori di tantissime persone.

Il rapporto madre-figlia è un legame unico che si fonda sull’ambivalenza dell’intensità e dell’unione e della difficoltà e della distanza. Attraverso questa foto di Natale, infatti, madre e figlia sanciscono uno dei rapporti più solidi nel mondo dello spettacolo.

La nota star ha voluto scattare una foto insieme a sua figlia, cosicché potesse rimanere un bel ricordo di queste feste natalizie. Andiamo a vedere di quale coppia si tratta e cosa hanno fatto insieme.

Il legame fortissimo e indissolubile tra Heidi e Leni Klum, ossia tra una madre ed una figlia, ha suscitato l’interesse di moltissimi brand, uno in particolare. Infatti, le due sono presenti in uno spot pubblicitario sulle note de “Il Barbiere di Siviglia“.

Heidi Klum, modella di successo, presentatrice, produttrice, imprenditrice è anche madre di quattro figli, tra cui la diciottenne Leni, che a sua volta sta conquistando il mondo della moda. Insieme rappresentano l’amore incondizionato, la complicità, il sostegno, la gioia della condivisione e, naturalmente, un ideale di femminilità inclusivo e di bellezza che riguarda ogni donna, a prescindere dalla fisicità e dall’età.

Gli stessi principi e valori che ispirano la visione e il mondo di Intimissimi, il brand che le ha scelte per uno spot televisivo con un finale a tema natalizio, in cui predomina il colore rosso, indossato da entrambe. L’immagine vuole essere sinonimo di amore e serenità.

Intimissimi è una azienda italiana di biancheria intima fondata nel 1996 a Dossobuono di Villafranca di Verona. Il marchio è di proprietà di Calzedonia ed all’inizio nasce come linea dedicata alla biancheria intima proprio del famoso gruppo. La produzione del brand si è poi allargato alla maglieria ed alla pigiameria, pur mantenendo come principale prodotto del marchio la lingerie da uomo e da donna.

La vita di Heidi Klum

Heidi Klum è una supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca. Nell’estate del 1992 rinuncia a laurearsi come fashion designer per intraprendere la carriera di modella e inizia a presentarsi ai primi casting. La sua carriera comincia ad Amburgo, ma in seguito si trasferisce a Parigi e quindi a Milano. Nel 1993 si trasferisce a Miami e poi a New York, dove vive tuttora in un appartamento di Manhattan.

Il successo di Heidi Klum inizia nel 1997, anno in cui partecipa al suo primo fashion show e nel 1999 le viene offerto un contratto da Angelo per Victoria’s Secret. È stata l’unica modella, insieme ad Adriana Lima, ad avere avuto l’occasione di indossare i Fantasy Bra, i famosi reggiseni tempestati di diamanti, in tre diverse occasioni.