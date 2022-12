Babbo Natale nasconde un segreto che nessuno sa, la notizia lascia a bocca aperta

Babbo Natale nasconde un segreto che nessuno ancora sa e la notizia ha lasciato a bocca aperta adulti e bambini.

Babbo Natale ha viaggiato in tutto il mondo, dando vita a storie e leggende che lo hanno visto protagonista ovunque nel pianeta Terra. Il celebre personaggio ha vissuto in molti posti per quasi 2.000 anni ed ha incontrato migliaia di persone mentre diffondeva l’allegria delle feste.

Anche Babbo Natale, però, nasconde un segreto da moltissimi anni che nessuno ha mai scoperto. Infatti, questa notizia ha scioccato il mondo dei piccoli e non solo. Andiamo a vedere di quale mistero si tratta.

Il segreto di Babbo Natale è sconosciuto

Tutti hanno sentito parlare della signora Babbo Natale, ma è ancora una persona piuttosto misteriosa e molti sanno molto poco di lei. Pur essendo una figura importante, è poco presente nelle storie su Babbo Natale. Ma quanto sappiamo veramente della signora Claus?

La signora Claus non ha un nome di battesimo definitivo e la sua identità è così legata a quella di suo marito da essere conosciuta quasi esclusivamente per la cottura dei biscotti e l’assistenza al confezionamento dei giocattoli. Da quando è emersa per la prima volta a metà del XIX secolo, la signora Claus è stata un personaggio secondario dedito a vivere nell’ombra del suo famoso marito.

Uno dei primi indizi dell’esistenza della signora Claus, arrivò nel libro per bambini del 1878 Lill’s Travels in Santa Claus Land and Other Stories. In queste pagine, Lill, una giovane ragazza, va a fare una passeggiata al di là del frutteto di famiglia, si imbatte in un muro che si estende nel cielo e lo segue fino a Santa Claus Land, dove incontra “una signora seduta vicino a una scrivania dorata, che scrive in un libro grande”.

Ecco di cosa si occupa la signora Claus

Nel corso degli anni, la signora Claus ha assunto un’ampia varietà di compiti e responsabilità all’interno del laboratorio di Babbo Natale e nella preparazione dei viaggi della vigilia di Natale. È spesso associata alla cura della casa, alla supervisione del laboratorio, all’organizzazione dei viaggi di Babbo Natale e al controllo della lista dei cattivi e dei buoni meritevoli dei doni.

Uno dei primi resoconti dei compiti della signora Claus è presente nel racconto del 1978 “Lill in Santa Claus Land and Other Tales“, scritto da Ellis Towne, Sophie May ed Ella Farman. Nella storia, viene identificata come la detentrice della lista dei bambini buoni e cattivi, tenendo registri dettagliati per suo marito. La signora Claus è stata anche identificata come la donna paziente e premurosa dietro Babbo Natale, che lo aiuta a mantenerlo calmo e concentrato mentre le vacanze si avvicinano.

Grazie a questi ruoli importanti, la signora Claus ha consolidato il suo ruolo di leggenda del Natale. Oggi, gioca ancora un ruolo di primo piano nella cultura popolare con riferimenti in quasi tutti i film, programmi televisivi e canzoni di Natale contemporanei, sebbene il suo nome e i suoi ruoli siano spesso modificati per adattarsi a diverse esigenze di sceneggiatura.