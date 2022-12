Come apparecchiare la tavola di Natale, gli abbinamenti perfetti per ogni gusto

La prima cosa da fare prima di addentrarsi a comprare i regali di Natale, è acquistare gli addobbi per apparecchiare la tavola di Natale.

Tutti abbiamo una passione per le tavole natalizie e non bisogna sottovalutare l’importanza dell’effetto che crea una tavolata ben decorata e allestita. Infatti ciò, può dare un tocco speciale alla casa, creando un’atmosfera natalizia calda e originale.

Decorare la tavola a Natale non vuol dire solo abbinare una tovaglia rossa o bianca di lino con i relativi tovaglioli, i piatti di porcellana e i vari bicchieri, ma è scegliere un giusto accostamento di tutti gli elementi e le decorazioni in modo da creare una tavola natalizia che rifletta lo stile di casa vostra.

Gli abbinamenti perfetti per il giorno di Natale

Una buona regola è certamente utilizzare una tovaglia bianca di lino, o una di color rosso oppure scozzese come base di partenza. Se il tavolo è in legno naturale bello o invecchiato, potrete decidere di omettere la tovaglia utilizzando solamente dei runner.

Lo stile minimal mette in risalto specialmente la tavola, dove il colore bianco fa da padrone. A scaldarlo ci pensa il dorato con i suoi cenni proposto nei candelabri o nei piatti o nei tovaglioli o nelle stesse posate. A completare la tavola si può pensare di abbellire con dei rametti verdi sia sparsi sulla tavola che come segnaposto sopra il tovagliolo o anche dei tocchi di rosso.

Come alternativa, possiamo trovare anche la tradizionale tavola di Natale. Infatti, rosso, verde e oro mixati insieme non stancano mai, oppure rosso verde e vetro. Il rosso in tutte le sue tonalità calde viene abbinato a eleganti piatti, sottopiatti d’oro e bicchieri. Un’altra tavola molto elegante è composta dai toni del blu e oro. La tovaglia color avorio fa risaltare i sottopiatti e i bicchieri blu.

Ecco come preparare la tavola in modo impeccabile

Partiamo dalla tovaglia, che non deve essere necessariamente troppo appariscente: l’importante, tuttavia, è che sia in stoffa e che abbia i tovaglioli abbinati. Anche i colori e le fantasie hanno un ruolo determinante: quelle a stampa con i disegni dei simboli natalizi sono divertenti e creano subito un’atmosfera allegra e spensierata. Le tovaglie a tinta unita sono invece perfette per chi ama uno stile elegante e raffinato.

I piatti in porcellana bianca o avorio possono essere abbinati ad ogni colore. Semplici ed essenziali, non stonano con nessuno stile, da quello moderno a quello più classico. Se vogliamo aggiungere qualche dettaglio prezioso, possiamo scegliere piatti col profilo dorato o argentato. Un’attenzione particolare deve essere rivolta nella scelta dei bicchieri. Il materiale più usato, in questo caso, è il vetro, con il quale possiamo andare sul sicuro, ma per far sentire ancor più speciali i nostri ospiti possiamo optare per il cristallo.

Le posate devono essere d’acciaio lucido o spazzolato e rispecchiare in pieno i vostri gusti. Se avete optato per una tavola con i bicchieri di cristallo, è invece impossibile fare a meno delle posate in argento, che daranno all’apparecchiatura un tocco di antico in più.

Infine, anche il centrotavola deve essere scelto con cura. Per una tavola rettangolare si consiglia di puntare su uno che si sviluppa in lunghezza, mentre per quella tonda oppure ovale dobbiamo seguire la stessa forma. Da realizzare a mano o già pronti, la scelta “green” è sempre quella vincente: i materiali naturali ci vengono in aiuto e nel periodo natalizio ci si può sbizzarrire con pigne, agrifogli, bacche e stecche di cannella. Per rendere tutto più luminoso, possiamo utilizzare le candele.