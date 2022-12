Non riesci a togliere il grasso dai contenitori? il rimedio c’è

Se non riesci a togliere il grasso dai contenitori non ti preoccupare, perché finalmente abbiamo trovato la soluzione ideale.

Nelle case di ogni persona, troveremo contenitori in plastica contenenti qualsiasi tipo di cibo. Infatti, le vaschette di plastica vengono usate per conservare gli avanzi in frigorifero poiché resistenti e in grado di isolare a dovere il contenuto, avendo difatti coperchi con chiusura ermetica.

L’effetto è sempre unto e nonostante si usi più volte il detersivo, non va via. Oggi, però, andremo a spiegarvi come togliere il grasso in maniera efficace dai contenitori di plastica, così da scacciare via questo tipo di problema.

Il rimedio per il grasso nei contenitori

I contenitori di plastica del gelato non si gettano, nel modo più assoluto, nella spazzatura così come i barattoli delle marmellate o delle conserve già pronte e acquistate al supermercato. Anzi, tornano molto utili poi per conservare il cibo avanzato oppure preparazioni casalinghe di olive, sottoli o sottaceti. Tuttavia, lo sporco che rimane sul fondo delle vaschette è molto fastidioso e deve essere attenzionato, specialmente per una questione igienica.

Per eliminare completamente questo tipo di problema, abbiamo bisogno solamente di un foglio di carta assorbente, come per esempio un foglio Scottex. Per prima cosa riempiamo il fondo del contenitore unto con circa 2 dita d’acqua. Aggiungiamo una generosa dose di sapone per piatti e posizioniamo al di sopra il foglio ben piegato.

Chiudiamo il contenitore con il tappo e in modo energico procediamo ad agitare il tutto senza mai fermarci per qualche minuto. Rimuoviamo la chiusura, svuotiamo il contenitore completamente ed eseguiamo la prova del dito: vedrete, l’unto sarà completamente sparito e il profumo sarà forte e persistente. Basterà poi dare una sciacquata per rimuovere eventuale schiuma formata ed il contenitore di plastica sarà come nuovo.

I contenitori in plastica sono sicuri?

Sappiamo, anche solo per sentito dire, che la plastica non è uno dei materiali più salutari, per noi, e nemmeno per l’ambiente. Il problema principale, infatti, è la migrazione delle materie plastiche, ovvero il fatto che le materie plastiche passino all’interno dell’alimento e noi le mangiamo. Questi materiali possono essere inerti, ovvero ingeriti ed espulsi senza essere assorbiti dall’organismo, o dannosi, perché alcune materie plastiche sono degli interferenti endocrini.

Tra le plastiche alimentari, però, ce ne sono alcune che sono idonee al contatto con gli alimenti, per cui hanno un utilizzo più ampio, mentre sono numericamente inferiori quelle idonee alla conservazione degli alimenti. In linea generale, per sapere se una plastica è idonea o meno al contatto con gli alimenti si fa sempre riferimento al simbolo della forchetta e del bicchiere, con il quale l’azienda dichiara che il materiale è idoneo al contatto con i cibi. Al contatto, però, perché non si fa riferimento alla temperatura di contatto o alla conservazione; questo perché i polimeri usati (la “base” della plastica”) cambiano così tanto da materiale a materiale che sarebbe impossibile raccogliere tutte le informazioni in un simbolo, e in ogni caso le altre informazioni non sono state standardizzate.