Vuoi guadagnare? guarda cosa ha fatto questa donna, adesso è il suo unico lavoro

Ognuno di noi, un giorno, spera di vincere alla lotteria per poter vivere la propria vita più serenamente. Ma se vuoi guadagnare immediatamente, guarda cosa è riuscita a fare questa donna.

Nel mondo di oggi, di storie strane se ne sentono moltissime, ma quella che vi stiamo per raccontare potrà essere considerata come un racconto unico.

Se vuoi avere la certezza di guadagnare nell’immediato puoi stare tranquillo, ed osservare cosa ha fatto questa donna. Oggi è ufficialmente il suo unico lavoro.

Ecco il lavoro della donna fortunata

Angelica Saldana è stata per diversi anni una day trader prima di diventare filmmaker e, proprio in quel periodo, ha sentito parlare per la prima volta di criptovalute. Soltanto diversi anni dopo ha iniziato ad investire in questa nuova moneta virtuale, scoprendo un po’ per volta il metaverso.

Solo negli ultimi anni, però, ha iniziato ad investire nelle proprietà del metaverso scoprendo che può essere un’attività davvero redditizia. Infatti, anche le proprietà del metaverso hanno un mercato ed è oggi molto fruttuoso. “Ho speso migliaia di dollari per acquistare le mie proprietà nel metaverso e ora sono aumentate di valore così tanto che sto pensando di trarne un reddito passivo. Presto potrò affittare le mie proprietà in NFT Worlds a persone che hanno bisogno di spazio per realizzare un gioco o qualcosa del genere”. Queste sono state le parole di Angelica.

Grazie ai suoi investimenti la donna ha anche ottenuto gratuitamente la cittadinanza di Satoshi, un’isola privata del Sud del Pacifico che aspira a diventare la capitale mondiale delle criptovalute.

Cosa è il metaverso

Il metaverso è un vero e proprio universo digitale, una sorta di realtà virtuale cui l’uomo può accedere tramite un visore 3D creando un avatar realistico. Vi si possono fare esperienze virtuali come incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà, assistere a eventi. Quella del metaverso è una realtà in rapidissima espansione, anche se ancora sono in molti a non conoscerla affatto.

Visto il diffuso utilizzo della realtà virtuale in 3D, i videogiochi offrono attualmente l’esperienza che si avvicina di più a quella di un metaverso. Ma c’è di più oltre all’esperienza in 3D. Ora i videogiochi offrono servizi e funzionalità che toccano altri aspetti della nostra vita quotidiana. Il videogioco Roblox ospita anche eventi virtuali come concerti e incontri. I giocatori non si limitano solo a giocare, ma usano il gioco anche per altre attività e aspetti legati alla loro vita all’interno di questo “cyberspazio”. Ad esempio, nel videogioco multiplayer Fortnite, 12,3 milioni di giocatori hanno partecipato al tour musicale virtuale di Travis Scott all’interno del gioco.