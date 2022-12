Zuccheri, ecco il modo per diminuire i rischi per la salute, segui queste indicazioni

Un consumo eccessivo di zuccheri si colloca ai primi posti tra gli scorretti stili di vita e, per diminuire i rischi per la salute, devi seguire queste semplici indicazioni.

Per funzionare correttamente, il nostro organismo ha un bisogno costante di energia, ma è comunque opportuno sapere che, a noi, non serve lo zucchero.

L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) consiglia di non superare il 10% delle calorie giornaliere totali e ciò significa che è consigliato non superare circa 50 g di zucchero per le donne e 70 g per gli uomini, a seconda di quanto siamo attivi.

Ecco come diminuire i rischi per la nostra salute

Come ci dice la dottoressa Serena Missori, se vuoi stare in forma devi imparare a consumare i dolci. Infatti, se sei intollerante al lattosio, cerca di consumare dei dolci senza lattosio. Inoltre, se sei intollerante al glutine o celiaco, scegli dolci senza glutine e se invece hai problematiche con nichel o altre sostanze, cerca di limitarle.

I dolci però non li dobbiamo bandire. Ciò che fa la differenza sul nostro stato di salute, è in quale momento della giornata consumiamo i dolci. Infatti, un buon momento della giornata potrebbe essere a colazione associati ad una quota di proteine, oppure prima di un’attività fisica intensa. Inoltre, si possono sostituire con un bel piatto di pasta, di pane, di patate perché sono prevalentemente a base di carboidrati e di grassi.

I dolcificanti usati come sostituti degli zuccheri aggiunti, possono portare a un ridotto apporto di calorie e quindi aiutare a non aumentare il peso corporeo. Questa affermazione è supportata da diversi organismi scientifici.

Quali sono i rischi per la salute se ingeriamo troppi zuccheri?

Il nostro corpo ottiene le calorie dai diversi cibi che mangiamio, compresi gli zuccheri. Le calorie sono necessarie, perché sono il carburante che fornisce energia al corpo, permettendoci di continuare a muoverci costantemente, mentre gli zuccheri no.

In particolare, l’eccessivo uso di zucchero comporta dei rischi per la nostra salute. Lo zucchero avanzato e non consumato dal nostro corpo (surplus) non viene eliminato, ma si accumula, come riserva, sotto forma di grasso. Come ormai noto, un aumento del grasso corporeo può portare all’obesità.

L’obesità, a sua volta, è correlata a gravi problemi di salute come diabete (tipo 2), ipertensione, problemi cardiaci, ictus, ecc. Un’alimentazione sana, basata su prodotti naturali e integrali e non derivati dall’industria alimentare, aiuta a mantenere in buona salute il nostro corpo. Inoltre, gli alimenti che contengono zucchero naturale, come frutta e verdura , contengono anche antiossidanti e fibre, ottimi rimedi per alcune complicazioni.