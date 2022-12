Ultimo, il segreto dietro la nuova fidanzata

Ultimo è uno dei cantanti più in voga del momento ed è riuscito a fare quasi sempre sold out in tutte le date dei suoi tour.

La chiave del cantante romano sembra essere la nuova fidanzata, la quale è sempre in prima fila ai suoi concerti. Ma qual’è il vero segreto della compagna di Niccolò Morriconi?

Ultimo è stato il vincitore del Festival di Saremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze, con cui ha vinto anche il “Premio Lunezia per Sanremo”, e si è posizionato al secondo posto a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari.

La storia fra Ultimo e la sua nuova fidanzata

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono innamorati pazzi e i social sono pieni di testimonianze della loro storia. I due sono usciti allo scoperto nel marzo del 2021 condividendo uno scatto romantico su Instagram che li ritraeva mentre si baciavano in spiaggia, al tramonto. Ultimo era reduce da una storia altalenante con Federica Lelli. Il cantante romano, inoltre, ha dedicato il brano “Quel filo che ci unisce” proprio alla ragazza 22 enne che lo ha salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita.

Jacqueline Luna è nata 22 anni fa dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. I rapporti tra la ragazza e la celebre madre, però, non sono proprio idilliaci. Jacqueline, inoltre, ha vissuto per un periodo a New York dove ha frequentato la New York Film Academy. La 22enne si è diplomata a maggio di quest’anno.

Heather Parisi ha altri tre figli: Rebecca Jewel vive a Madrid, è una dentista specializzata in ortodonzia ed è nata dalla relazione con l’imprenditore Giorgio Manenti, e i gemelli Elizabeth e Dylan avuti dal suo attuale marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, insieme al quale si è trasferita a Hong Kong.

Il nuovo singolo di Ultimo

Ti va di stare bene è un brano dalle atmosfere pop rock che racconta la voglia di chiedere ad una persona la cosa più semplice e bella del mondo: ti va di stare bene?

Quest’estate Ultimo è stato impegnato nel suo primo tour negli stadi (è il più giovane artista italiano ad aver fatto un tour in queste location) in occasione del quale aveva composto e inciso il singolo Vieni nel mio cuore. L’artista, visto il successo dell’estate 2022, ha già annunciato le nuove date live per il 2023 che lo vedrà di nuovo protagonista negli stadi.