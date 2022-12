Capodanno in piazza, ora puoi vedere gratis i tuoi cantanti preferiti

A capodanno finalmente potrai vedere e sentire i tuoi cantanti preferiti in maniera completamente gratuita nelle piazze.

Dopo due anni di restrizioni si torna a festeggiare il Capodanno in piazza. Da Nord a Sud tanti gli eventi che animeranno lo Stivale tra musica e fuochi d’artificio che faranno compagnia ai tanti che scenderanno in strada per brindare all’anno nuovo.

Nelle piazze dei piccoli e grandi centri d’Italia, ritornano i concerti dal vivo con i nomi di spicco del panorama musicale, per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Ecco quali cantanti si esibiranno nelle piazze italiane

In Toscana, e precisamente a Pisa, si esibiranno alle ore 22 in piazza dei Cavalieri Dargen D’Amico e Biondo, mentre a Prato alle ore 22,30 in Piazza San Francesco sarà presente Legno Prato.

In Umbria, a Perugia, ci sarà lo show di Capodanno di RAI1. L’Anno che Verrà è alla sua ventesima edizione e sarà condotto da Amadeus che accompagnerà il pubblico, insieme ai tanti ospiti, a dare il benvenuto al nuovo anno. Gli ospiti presenti saranno Dargen D’Amico, Francesco Renga e Nek, Iva Zanicchi, LDA, Modà, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Raf, Rettore, Ricchi e Poveri, Sandy Marton, Tracy Spencer e Umberto Tozzi.

Il maxi concerto a Roma si terrà al circo Massimo, dove sono attese 50mila persone. Qui saliranno sul palco grandi artisti italiani quali Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Rds 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale che vi accompagnerà e vi condurrà nel 2023. A condurre la serata ai Fori Imperiali, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. La serata inizierà alle 21:30 per continuare poi anche dopo il brindisi della mezzanotte.

A Pescara, in Piazza San Salotto, si esibiranno Loredana Bertè e Vincenzo Olivieri, mentre a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà (ore 17:30) il 1 gennaio, sarà presente La Rappresentante di Lista Teramo.

Si farà festa anche nel Sud Italia

Radio Norba organizzerà il concerto in piazza Libertà, a Bari, per festeggiare il capodanno 2023 a partire dalle 21,30 sino a notte inoltrata. E’ sicura la partecipazione del giovane cantante milanese Rkomi, dei Rappresentanti di Lista e del gruppo salentino i Boomdabash. Ma altri cantanti potrebbero aggiungersi. Dopo la mezzanotte saranno i Dj di Radio Norba e di Radio 105 a intrattenere e far ballare il pubblico.

Inoltre, il capodanno verrà festeggiato in piazza Castelnuovo a Palermo. Molti gli artisti noti presi in considerazione tra cui Francesco Gabbani, la cui partecipazione sembra quasi certa, e altri come Massimo Ranieri, Raf e Noemi, ma verrà dato spazio anche a band locali emergenti. Il concerto verrà trasmesso in diretta televisiva.