Tombola, il segreto per vincere c’è, guarda bene

La tombola è uno dei giochi più gettonati delle feste natalizie e forse il più amato in assoluto dagli italiani. Oggi andremo a vedere il segreto per vincere.

Molto spesso, durante la festa del Natale o il 26 dicembre, giochiamo al gioco della tombola e i litigi con amici e parenti sono assai frequenti. Attenzione però, perché oggi andremo a spiegarvi come vincere al celebre gioco delle feste natalizie.

Il gioco della tombola è figlio della tombola napoletana e del gioco del lotto. Le sue origini risalgono infatti a trecento anni fa, al 1734, in seguito ad uno “storico” litigio tra il re di Napoli, Carlo III di Borbone e il frate domenicano Gregorio Maria Rocco.

Ecco il segreto per vincere a tombola

Uno dei metodi per vincere a tombola è comprare tante cartelle. Infatti, maggiore è il numero di cartelle acquistate, maggiore sarà la probabilità di vincita. Non è detto che con una sola cartella non si possa fare tombola. Tuttavia, molte cartelle ci assicurano una percentuale maggiore di vincita. Vediamo cosa abbiamo trovato sul web.

Gli statistici usano la tombola come caso di scuola per compiere gli studi sul calcolo della probabilità. La tombola, infatti, insieme ad altri giochi come il “sudoku” è oggetto di numerosi modelli matematici. Secondo gli esperti di cifre, il numero ottimale di cartelle da comprare è sei per poter gridare “tombola”. Al fine di poter monitorare meglio i nostri numeri, inoltre, è consigliabile posizionare le cartelle verticalmente.

Inoltre, guardando attentamente le cartelle emerge un dato. Le cartelle che hanno numeri progressivi sequenziali non hanno numeri doppioni. Al limite ne hanno pochissimi. Dunque, comprando, ad esempio, le cartelle numerate da 1 a 6 o da 7 a 12 evitiamo che i numeri si ripetano. Anche in questo modo la probabilità di coprire le nostre caselle aumenta man mano che vengono estratti i numeri.

Un altro metodo efficace, infine, è comprare il tabellone. Il tabellone è composto da 6 cartelle. Dunque, anche in questo caso la probabilità di vincere è più elevata rispetto all’acquisto di una singola cartella. Secondo gli amanti dei numeri, la probabilità di vincita con il tabellone è superiore al 50%. Inoltre, il cartante, ossia colui che sorteggia i numeri, ha maggiormente sotto controllo la situazione. Infatti, ai singoli giocatori può capitare di perdersi qualche numero durante la partita. Questo è impossibile per quanto riguarda chi ha il tabellone.

Qual’é la differenza con il bingo?

Il bingo è un gioco d’azzardo, diffuso soprattutto negli Stati Uniti ma attualmente anche in Italia, molto simile alla tombola. Le regole di questi due giochi sono simili ma non uguali: ad esempio il gioco della tombola prevede che l’estrazione dei numeri sia casuale, pescando da una cesta con i numeri posti in un tombolo.

La differenza sostanziale tra il gioco della Tombola ed il gioco del Bingo, è che nel primo caso è sufficiente la cinquina. Diversamente nel Bingo, è possibile che nessun giocatore faccia cinquina ma che vinca facendo “Bingo” (ovvero colui che per primo indovina tutti e quindici numeri presenti sulla propria cartella).