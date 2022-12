Capodanno a casa, con questi giochi la serata prende il volo

Se siete alla ricerca di alcuni giochi divertenti da fare a Capodanno, allora siete arrivati nel posto giusto. Oggi andremo a vedere quali sono i giochi più spassosi per il nuovo anno.

Capodanno è un momento unico per tutti noi e moltissime famiglie italiane, quest’anno, aspetteranno il nuovo anno nella loro dolce abitazione.

Ma quali sono i giochi più divertenti per Capodanno? Ecco una lista dei passatempi più piacevoli in gruppo, in famiglia, in due o per bambini.

Ecco i giochi da fare in casa a Capodanno

Iniziamo da Due Buoni Propositi ed una Bugia: posizionatevi in cerchio oppure intorno a un tavolo in modo tale che tutti si possano vedere. Ogni giocatore, a turno, condividerà con gli altri 3 buoni propostiti per il nuovo anno, due dei quali sono veri e uno è falso. I giocatori dovranno indovinare quale dei 3 è una bugia. Il gioco, consigliato in particolar modo per gli adulti, è davvero divertente e offre un’occasione per conoscersi ancora meglio.

Successivamente troviamo il gioco Memory con Foto: quando alcuni dei vostri invitati arriveranno alla festa, scattategli 2 fotografie istantanee. Queste saranno le coppie del vostro memory. Durante la serata, disponete le carte sul tavolo a dorso coperto e divertitevi a trovare le tessere uguali. Vince, chiaramente, chi avrà trovato più coppie.

Continuiamo con il Rito Propiziatorio per il Nuovo Anno: per iniziare abbiamo bisogno di due piatti di plastica, un tappo da sughero e un accendino. La prima cosa da fare è preparare il gioco: prendete un tappo di sughero e bruciate leggermente una delle estremità. Passate poi l’estremità appena bruciata sul fondo del piatto bianco così da annerire la superficie. Successivamente consegnate a uno degli invitati il piatto annerito senza dirgli che la parte sottostante è completamente nera.

Prendete poi un altro piatto bianco (non sporco) e, ponendovi davanti all’altro giocatore, ditegli che dovrete fare un rito propiziatorio per il nuovo anno e che dovrà ripetere tutti i gesti che farete voi. Passate così il dito sotto il piatto (il vostro è pulito) e poi sul vostro volto, come per disegnare delle linee sulla fronte, sulle guance e sul mento. Rimanete seri per evitare che il giocatore mangi la foglia. A fine gioco, l’invitato si ritroverà col viso completamente nero. Scattategli una foto e ditegli che questo gli porterà grande fortuna e ricchezza nell’anno a venire.

Qual’ è il gioco più divertente in famiglia

Caccia al Tesoro è certamente uno dei giochi più conosciuti e divertenti da fare in famiglia. Per fare questo avete due opzioni, una più semplice e l’altra più complessa.

La prima possibilità è quella di nascondere un oggetto e guidare gli altri giocatori con le celebri indicazioni “acqua, fuochino, fuoco“. Se invece volete rendere tutto più entusiasmante potete creare dei bigliettini con degli indovinelli in rima che guideranno i giocatori nella ricerca.