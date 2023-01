CR7, l’ultimo annuncio lascia di stucco: il fenomeno non smette di stupire

L’ultimo annuncio di Cristiano Ronaldo ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta. Infatti, il campione portoghese continua a stupire tutti.

Dopo la delusione del Mondiale in Qatar, con l’eliminazione del suo Portogallo ai quarti di finale contro il Marocco, Cristiano Ronaldo ha lanciato una nuova notizia bomba che ha lasciato di stucco tutto il mondo del calcio e non solo.

Il fenomeno portoghese, infatti, ha voluto per l’ennesima volta far parlare di sè ed ora i media e tutto il mondo del web sta parlando del suo comunicato.

L’annuncio di Cristiano Ronaldo spiazza tutti

Circa un paio di mesi fa, Cristiano Ronaldo ha comprato la villa più costosa del Portogallo nella regione di Cascais (il valore attuale è di 11 milioni di dollari, ma una volta terminati gli interventi supererà i 21 milioni) ed ora l’ex attaccante del Manchester United è in cerca di personale per prendersi cura della lussuosa abitazione.

La villa di Cr7 è su tre piani e comprende un giardino da 3000mq, una piscina interna e una esterna, e un enorme garage dove riporre la sua vasta collezione di auto. Nello specifico Ronaldo e Georgina cercano un maggiordomo, un cuoco e altre figure professionali. Lo stipendio partirebbe dai 6.000 euro al mese.

La nuova avventura di Cr7

Dopo Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e di nuovo Inghilterra, Cristiano Ronaldo lascia l’Europa, sbarcando in Arabia Saudita. Dal primo gennaio, il cinque volte Pallone d’oro diventerà un nuovo giocatore dell’Al-Nassr. Ronaldo, svincolato dopo la rescissione con il Manchester United, ha firmato un contratto di due anni.

All’Al-Nassr, attualmente secondo dopo otto giornate nella Pro League Saudita, Cristiano Ronaldo sarà allenato da Rudi Garcia. Oltre all’ex Roma come allenatore, il portoghese condividerà lo spogliatoio con l’ex Napoli David Ospina e l’attaccante del Camerun Aboubakar.

“Il più grande atleta del mondo si unisce ufficialmente a The World! Il presidente del consiglio di amministrazione dell’Al-Nasr Club, il signor Musli Al-Muammar, ha appena firmato un contratto con la stella del calcio Cristiano Ronaldo. Il contratto di Cristiano Ronaldo con Al-Nasr si estenderà fino al 2025. Questo accordo va oltre la semplice scrittura di un nuovo capitolo storico. Questo giocatore è un modello per tutti gli atleti e i giovani del mondo, e con la sua presenza nell’Al-Nassr andremo avanti per ottenere più successi per il club, lo sport saudita e per le generazioni future“. Questo è il comunicato ufficiale della società araba.

Le parole di Ronaldo non si sono fatte attendere: “Sono ansioso di provare un nuovo campionato di calcio in un altro paese. La visione in cui opera l’Al-Nasr Club è molto stimolante e sono entusiasta di unirmi ai miei compagni di squadra per aiutare la squadra a ottenere più successi”.