(VIDEO) La ricetta del nostro tiramisu antispreco, è buonissimo e non ti costa nulla

Oggi andremo ad illustrarvi la ricetta del nostro tiramisù antispreco: il risultato sarà buonissimo e a costo zero.

Il tiramisù è uno dei dolci più amati e realizzati nelle cucine di tutti gli italiani ed in tutto il mondo. Oggi andremo a vedere come realizzarne uno senza dover spendere nulla.

Le origini del tiramisù sono molto incerte e diverse città ne rivendicano la paternità. Ciò di cui siamo certi è che dal 1980 in poi, anno in cui questo termine venne inserito nel vocabolario italiano, il tiramisù ha avuto un successo enorme.

Ecco il nostro tiramisù antispreco

Per preparare il nostro tiramisù antispreco, abbiamo bisogno di: 4 tuorli freschissimi a temperatura ambiente, 2 albumi freschissimi a temperatura ambiente, 400 g di mascarpone a temperatura ambiente, 250 ml di caffè non zuccherato, 300 g circa di pandoro, 100 g di cioccolato fondente e cioccolato a scaglie e cacao.

Per prima cosa montiamo a lucido gli albumi con un terzo dello zucchero ed anche i tuorli con il restante zucchero, per ottenere un composto chiaro e schiumoso. Successiavmente aggiungiamo il mascarpone un cucchiaio alla volta ed incorporiamo gli albumi al composto di tuorli e mascarpone.

Tostiamo dei dischetti di pandoro e bagniamoli con il caffè ed alterniamo crema dischetti e cioccolato. In ultimo un tocco di cacao.

La ricetta originale del tiramisù e la sua storia

Gli ingredienti per la ricetta originale del tiramisù sono: mascarpone, uova, zucchero, savoiardi, caffè e cacao in polvere. Occorre montare tuorli d’uovo e zucchero, poi aggiungere il mascarpone e gli albumi d’uovo montati. Si inzuppano i savoiardi nel caffè e si alternano con gli strati di crema di uova e mascarpone, spolverando alla fine con il cacao. Punto fondamentale, la crema. Che deve rimanere morbida e abbondante, senza farsi assorbire completamente dai savoiardi. Come si vede, nella ricetta classica non compaiono né i liquori, né il cioccolato all’interno degli strati. Se si preferisce aggiungere del liquore, il più indicato appare il Marsala.

Oltre allo sbatudin e alla zuppa inglese, antico dolce italiano appartenente alla tradizione gastronomica dell’Emilia-Romagna e della Toscana, il tiramisù deve qualche ispirazione anche ai dolci al cucchiaio bavaresi. Mentre i savoiardi sembrano più ispirati alla charlotte francese e soprattutto al piemontese dolce Torino, ricetta a base di cioccolato già descritta dall’Artusi, e in cui si utilizzano rosolio oppure alchermes o rum. Il tiramisù con liquore e abbondanti dosi di cioccolato appare, quindi, come il risultato di una lontana influenza piemontese. L’uso del mascarpone sembra invece un prestito da parte della gastronomia lombarda, visto che l’ “epicentro” della sua produzione si trova tra Lodi e Abbiategrasso.