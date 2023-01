Il menu per disintossicarsi dalle feste natalizie, con questi accorgimenti non sbagli

Se avete mangiato di più durante le feste natalizie e vi sentite un poco gonfi, state tranquilli poiché oggi abbiamo il rimedio per disintossicarsi dall’abbuffata post feste.

Durante le feste natalizie e soprattutto dopo il cenone di Capodanno, ci si abbuffa sempre troppo. Con questi accorgimenti però, nei prossimi giorni, ti sentirai meglio e non avrai problemi di reflusso o pesantezza.

Nelle ultime due settimane, abbiamo aggiunto carburante alle nostre fornaci metaboliche e quindi ora serve attivare il nostro metabolismo per detossinarsi. Andiamo a vedere come fare, secondo i preziosi e professionali consigli dal blog della dottoressa Serena Missori, endocrinologia esperta in alimentazione.

Ecco come disintossicarsi dalle feste natalizie

Passate le feste natalizie, possiamo finalmente riordinare il nostro metabolismo attraverso le piante amare e soprattutto le verdure crude prima dei pasti. Questo è il mini digiuno biotipizzato.

Attenzione però, poiché non tutti possiamo digiunare nello stesso modo. Infatti, abbiamo metabolismi e assetti neuroendocrini diversi e quindi, ognuno metterà in pratica il proprio mini digiuno, che non è un digiuno punitivo e privativo, ma è un digiuno che ci aiuta semplicemente a far funzionare meglio i nostri organi emuntori come il fegato, l’intestino e quindi ci ritroveremo più sgonfi, più vitali e carichi di energie.

È bene chiedere sempre al proprio medico curante se il digiuno controllato ci può aiutare a stare meglio. Lo stato di stress influisce sull’umore e sul metabolismo, quindi il digiuno è sconsigliato quando si è stressati, prostrati, nervosi, stanchi, affaticati e soprattutto se si deve affrontare un grande sforzo fisico o psichico.

Tutta la verità sul digiuno

Come specifica la dottoressa Serena Missori, in base al proprio Biotipo, allo stato di stress, di salute o malattia, ognuno possa beneficiare del mini digiuno personalizzato biotipizzato, ma il digiuno deve essere coerente al momento del singolo, senza essere un digiuno a prescindere.

Può essere praticato ai cambi di stagione, dopo un’estenuante terapia antibiotica, dopo grandi abbuffate e quando si vuole favorire l’attivazione di fattori protettivi come le sirtuine, ricordando sempre che le diete privative possono essere fonte di stress, pertanto bisogna sempre tenere sotto controllo i segnali che il corpo fornisce.

Se facendo il mini digiuno controllato aumenta il nervosismo o la stanchezza, vuol dire che si è scelto il momento sbagliato per praticarlo. In tal caso meglio preferire il Reset specifico per il proprio Biotipo. Se invece aumentano lo stato di benessere e l’energia e ci si sente più vitali e leggeri, il momento era quello propizio. È sempre bene cambiare in meglio e farlo riducendo lo stress è la cosa migliore.