Regali riciclati, sapevi che possono tornarti utili?

Fare un regalo non è sempre facile. In particolare dopo Natale, per tante persone scocca l’ora dei regali riciclati.

Del resto chi riceve regali che non servono può reagire in tanti modi, dalla disapprovazione a ringraziare, salvo archiviare tutto subito dopo in fondo a un cassetto. Un’altra strada che via via sta prendendo sempre più piede, è avviare l’oggetto al percorso dei regali riciclati.

Quest’anno vi diciamo come risolvere uno dei problemi che si presenta ad ogni periodo di festività e vi elencheremo cosa fare con i regali riciclati.

Ecco cosa fare con i regali riciclati

L’idea è quella di usare app e siti che permettono la compravendita di oggetti. La base di tutto sta nel decidere quali canali utilizzare per vendere i propri oggetti, perché esistono sia siti specializzati in compravendita tra privati, che applicazioni. Esistono sul web dei siti divisi per categorie, dove si può sia vendere che quindi cercare per tematiche (es. abbigliamento, elettronica, libri, ecc.), mentre alcuni sono dedicati solo a determinate tipologie di oggetti.

Tra le piattaforme più utilizzate e conosciute ce ne sono alcune famose e storiche come eBay, che non prevede tariffe d’inserzione fino a che non raggiungi 150 inserzioni al mese, superati i quali il costo per inserzione è 0,35 euro. Sul prezzo di vendita finale eBay prevede una commissione del 5% fino a 2.000 euro, e del 2% sulla parte in eccesso, escluse le spese di spedizione con una soglia massima di 200 euro. Generalmente il sito sotto Natale offre incentivi proprio per mettere inserzioni dedicate al riciclo dei regali.

Un nuovo mercato online in ascesa

Subito e Bakeka sono da anni molto utilizzati e divisi anch’essi per categorie, ma con l’avvento dei social, merita una menzione speciale Facebook e la sua sezione gratuita di scambio e vendita, Marketplace. Il mercato di Facebook ha avuto un successo enorme, ed è utilizzato da milioni di utenti, anch’esso diviso per categorie, e permette anche di selezionare le zone e i km entro i quali cercare venditori.

Nella categoria degli abiti, molto famosa ed usata è Vinted, la app per creare un’inserzione e vendere capi di abbigliamento, che permette di caricare fino a 20 foto per prodotto. Vinted non costa nulla a chi vende, non ha costi di nessun genere e le spedizioni sono a carico dell’acquirente.

Se fate un giro online, troverete senz’altro il sito o l’app che più vi si addice, e vedrete che potrete recuperare parecchi soldi invece di tenere nel cassetto o in casa oggetti che non usate.