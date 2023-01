Amadeus non ha gradito, in pochi se ne sono accorti durante la diretta di Capodanno

Durante la diretta di Capodanno, Amadeus non ha gradito per niente alcuni atteggiamenti e poche persone se ne sono accorte.

Il celebre presentatore televisivo non ha gradito minimamente alcune situazioni durante la diretta di Capodanno e veramente in pochissimi hanno captato questo suo malumore prima del nuovo anno.

Amadeus si afferma come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. È stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito ed è stato confermato negli stessi ruoli anche per i Festival del 2023 e 2024.

Ecco cosa è accaduto durante la diretta di Capodanno

L’Anno che Verrà 2023, in diretta da Perugia nella prima, seconda e terza serata di Rai 1 di sabato 31 dicembre 2022 apre in maniera più soft del solito, con Noemi al pianoforte che intona L’anno che verrà di Lucio Dalla e Amadeus in uno smoking non paillettato, lontano dalle sue giacche da show.

Si pensa ad un omaggio del conduttore a Papa Ratzinger, ma va detto che la “pratica” viene liquidata in maniera molto rapida e mettendo più che altro l’accento sul ritardo nell’inizio del programma, solitamente “agganciato” alla fine del Discorso del Presidente della Repubblica, e iniziato invece alle 21.30.

“Vi chiediamo ovviamente scusa per il ritardo, ma è una notizia che ha fatto chiaramente il giro del mondo.. purtroppo la morte del Papa Emerito Benedetto XVI e quindi giustamente Rai 1 e il Tg1 hanno dato il giusto risalto alla notizia… Questo applauso del pubblico di Perugia al ricordo del Papa Emerito…“. Queste sono state le parole pronunciate da Amadeus durante la diretta di Capodanno.

Il ritardo e la morte di Papa Ratzinger

L’Anno che verrà 2023 è dunque iniziato alle 21.30, dopo l’ennesimo Speciale Tg1 piazzato tra il discorso del Presidente Mattarella e il Veglione di Fine Anno.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. L’annuncio della morte di Joseph Aloisius Ratzinger, pontefice dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013 (giorno della sua rinuncia al pontificato, la prima da sei secoli) è stato dato sabato 31 dicembre dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Ratzinger aveva compiuto 95 anni lo scorso aprile: le sue condizioni erano considerate da giorni gravi ma stabili.

Per lui Papa Francesco alla fine dell’udienza generale del 28 dicembre aveva chiesto ai fedeli “una preghiera speciale poiché è molto ammalato“. Quello stesso giorno, Il Papa emerito, ha riferito Bruni, aveva ricevuto l’unzione degli infermi, al termine della messa nel pomeriggio.