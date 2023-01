E’ l’atleta entrato nella storia, ma non per le sue performance

Il 2023 ci sta già sorprendendo in maniera incredibile poiché questo atleta è riuscito ad entrare nella storia, ma non grazie alle sue performance.

La prima notizia del 2023 ha scioccato moltissime persone nel mondo sportivo ed uno degli atleti più amati è entrato nella storia grazie ad un nuovo record.

Il vero atleta, talentuoso e forte, è colui che riesce a rendere al meglio anche nei momenti di tensione. Inoltre, è colui che non si abbatte e nei momenti difficili raccoglie le forze e fa la differenza.

Ecco quale atleta è entrato nella storia dello sport

Dopo aver frantumato qualsiasi tipo di record sportivo, Cristiano Ronaldo si appresta a scrivere un nuovo traguardo economico a livello mondiale per un atleta. Infatti, dopo aver rescisso consensualmente con il Manchester United, ed aver iniziato i Mondiali di calcio in Qatar da disoccupato di lusso, il campione portoghese ha accettato di chiudere la sua lunga e vittoriosa carriera in Arabia Saudita. E non di certo per il fascino del suo campionato di riferimento, ma per questioni puramente economiche che lo porterebbero a diventare lo sportivo più pagato al mondo.

Il nuovo contratto, che legherà il cinque volte pallone d’oro al Al-Nassr, porterà nelle casse di Cristiano Ronaldo un ingaggio finora mai raggiunto da uno sportivo: quasi 200 milioni di euro l’anno per due anni e sei mesi, a partire dal 1 gennaio 2023.

In sintesi un regalo di Natale che l’ex Manchester United non poteva di certo rifiutare, nonostante la sua insaziabile voglia di mostrarsi ancora tra i più forti al mondo. Quella stessa voglia che già la scorsa estate lo aveva portato a guardarsi altrove, ma con un’ossessione sempre in testa: la Champions League. Un’ossessione, però, caduta davanti alla possibilità di diventare il Re Mida dello sport.

Il nuovo contratto di Cr7

Nel dettaglio, il contratto realizzato dall’Al-Nassr (che aveva già convinto l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia e l’ex numero uno del Napoli David Ospina) prevede uno stipendio per CR7 pari a 100 milioni di euro, ai quali verranno aggiunti bonus e contratti pubblicitari fino ad arrivare appunto a quasi 200 milioni di euro.

Ciò significa che il campione portoghese arriverà a guadagnare quasi 500 milioni di euro in due anni e mezzo, superando così il suo storico rivale Lionel Messi (che l’anno scorso secondo Forbes ha guadagnato in totale 135 milioni di euro) e Kylian Mbappé, che era diventato il calciatore più pagato al mondo grazie al ricchissimo rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain.

Facendo due calcoli, Cristiano Ronaldo guadagnerà all’Al-Nassr circa 16,6 milioni di euro al mese, pari a più di 550 mila euro al giorno. Una cifra fuori dal comune che si traduce in poco più di 23mila euro all’ora e circa 385 euro al minuto.