E’ lo sgonfia pancia per eccellenza, ecco la vera ricetta e il post abbuffate sarà un ricordo lontano

Nuovo anno, pancia sgonfia, dopo i bagordi delle feste. Oggi vi proponiamo la ricetta ideale per far sì che le abbuffate natalizie siano solo un ricordo lontano.

Ogni anno arriviamo a gennaio con la pancia gonfia a causa delle abbuffate che in molti fanno durante le feste di Natale. Ma un rimedio per tornare leggeri c’è.

Le feste non sono ancora finite – manca la Befana! – ma la maggior parte delle abbuffate sono già state fatte. E a voi come è andata?

Canarino, una garanzia per la digestione

I giorni di festa sono sempre bellissimi se si ha qualcuno di caro con cui festeggiare, ma spesso diventano dei veri e propri tour de force con una mangiata dietro l’altra. Ma a venire in soccorso in molte occasioni c’è una garanzia: il famoso canarino.

Il nome ricorda il simpatico animaletto, ed è proprio dal colore che si è preso spunto per chiamare questa semplice ma efficace bevanda. Il canarino è un infuso alloro e limone, di cui si utilizza la buccia e non il succo. Questa bevanda ha un potere depurativo per l’organismo appesantito nella zona dell’apparato digerente, aiutando a ridurre gonfiore, acidità e mal di stomaco, e riequilibrando le funzioni del tratto gastro intestinale.

Come si prepara il canarino

Prendiamo ispirazione dalla ricetta che consiglia GialloZafferano, che prima di tutto ci ricorda di preferire l’utilizzo di limoni biologici. Questo è importante soprattutto quando dobbiamo usare le bucce di frutta e verdura, per evitare il contatto con agenti chimici. Taglia la buccia facendo attenzione a non includere la parte bianca prima della polpa, perché lascia un sapore amaro.

Fai bollire una tazza di acqua, aggiungi la scorza di limone e le foglie di alloro. Lascia riposare l’infuso per circa 10 minuti. Il blog suggerisce, per chi preferisce, di sostituire l’alloro con chiodi di garofalo.

Attenzione però ad un particolare importante: il canarino digestivo va preparato e consumato immediatamente, non va mai conservato perché le sue azioni benefiche rischiano di svanire. In realtà questa è una ricetta semplice che si tramanda da generazioni, e che in tutte le famiglie avremo almeno una volta sentito nominare.

Provatela, può essere di grande aiuto in questi giorni di festa che continuano fino alla Befana, e comunque è ideale in tutte le occasioni in cui vi siete lasciati andare a qualche stravizio a tavola.