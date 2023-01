E’ questo il miglior ingrediente per una tisana depurativa, segui la ricetta

In questi giorni tutti noi abbiamo esagerato con il cibo ed oggi vi andremo a presentare il miglior ingrediente per una tisana depurativa.

Liberarsi da tossine e scorie è il modo migliore per favorire il corretto funzionamento del metabolismo e rendere così più facile la perdita di peso.

Il nostro organismo è in grado di far pulizia al proprio interno grazie a fegato, intestino e reni, ma possiamo aiutarlo anche con un ingrediente segreto. La risposta ce la da la rivista specializzata Riza.

Ecco il miglior ingrediente per la depurazione

Come abbiamo detto, depurarsi è importantissimo quando si decide di perdere peso, perché alleggerisce letteralmente l’organismo. Senza questa fase preliminare, infatti, qualunque dieta o integratore andrebbe a intervenire su un organismo già “intasato” e avrebbe così poca probabilità di dare risultati in tempi rapidi.

Insieme alla correzione della dieta, l’assunzione di tisane disintossicanti è quindi senz’altro d’aiuto. Tra gli ingredienti indispensabili in questa fase c’è lo zenzero, una spezia usata da millenni in cucina e in fitoterapia, che grazie alla sua composizione unica ha la capacità di favorire la depurazione di tutti gli organi.

Il fegato è un organo chiave, tanto per la linea quanto per la salute. Se la ghiandola epatica è affaticata, aumenta la quantità di scorie che non riescono a essere smaltite e, poiché il fegato ha un ruolo importante nel metabolismo dei grassi e degli zuccheri, il suo cattivo funzionamento è probabile che si manifesti anche con una maggior quantità di adipe, soprattutto a livello addominale.

La depurazione del fegato è oltremodo necessaria quando si ha una dieta sregolata, con un consumo notevole di dolci, carni, salumi e condimenti. Lo zenzero depura quest’organo grazie alla presenza di principi attivi come zingerone, shogaolo, e gingerolo, e la sua azione è a 360 gradi, perché depura anche i reni e l’intestino.

La ricetta per la tisana depurativa

Per preparare un infuso allo zenzero è sufficiente tagliare un paio di rondelle di radice fresca e farle bollire in acqua per 5 minuti. Se invece si usa la polvere, che è molto più concentrata, ne basta la punta di un cucchiaino. Lo zenzero è presente anche in molte tisane già pronte in bustina, spesso associato al limone, con il quale condivide l’azione depurativa sul fegato e in generale sull’organismo.

Uno dei rimedi depurativi più noti consiste nel bere al mattino a digiuno acqua tiepida e limone. In realtà utilizzare l’infuso di zenzero è ancora meglio, in quanto rappresenta un ottimo metodo depurativo, ma consente anche di ricaricarsi di energia (cosa molto utile all’inizio della giornata). Bevi una tazza di decotto di zenzero (due rondelle messe a bollire in acqua per 5 minuti) con il succo di mezzo limone prima di far colazione, per una settimana: aiuterai fegato, intestino e reni a liberare l’organismo dalle tossine che appesantiscono il metabolismo.