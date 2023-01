Ferragni, la rivelazione lascia tutti di stucco, nella foto è la prova ufficiale

La rivelazione della Ferragni ha lasciato tutti senza parole e la prova ufficiale arriva direttamente dal suo profilo social su Instagram.

La foto ha fatto il giro del web ed ha lasciato tutti i fans dell’influencer a bocca aperta. Lo scoop, infatti, è stato lanciato direttamente dalla modella su Instagram.

I Ferragni sono una famiglia di origine cremonese che nel corso dei secoli XIX e XX diede i natali ad alcuni esponenti del mondo politico e scientifico, tra cui il giornalista e direttore RAI, Fabrizio Ferragni.

La rivelazione della Ferragni

La giovane influencer Valentina Ferragni ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram. Apparentemente sembra un post come gli altri. In realtà, quel semplice ritratto di famiglia nasconde una storia più complessa. Insieme alla foto, Valentina ha lasciato una dedica relativa alla storia della sua vita e quella dei suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo. Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare. Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno“.

La foto di Valentina Ferragni ha un grande valore

La foto è stata scattata nell’ampio salone dell’Hotel Seiser Alm, dove la famiglia ha passato le vacanze natalizie. Presenti le sorelle Ferragni: Chiara, Valentina e Francesca. Al centro si trova Fedez, i figli Vittoria e Leo. Ci sono anche i genitori di Chiara, il padre di Fedez e altri familiari. La foto è stata condivisa su Instagram da Valentina ed ha subito ricevuto moltissimi like, ma anche molti commenti positivi da parte dei fan, con il riferimento alla separazione dei genitori, fatto sul quale la famiglia ha sempre mantenuto grande privacy.

“È un pensiero così intimo e prezioso. Grazie per averlo condiviso con noi. Può aiutare tante persone che vivono una separazione” oppure “Le famiglie del Mulino Bianco non esistono. Comunque complimenti perché questo è un esempio di famiglia allargata che può fare riflettere molte persone. L’amore verso i propri figli dovrebbe portare proprio a questo“.