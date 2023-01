La Befana fa un regalo ai tifosi italiani, l’attesa è finita

Durante il giorno dell’Epifania, i tifosi di calcio italiani potranno ricevere un bellissimo regalo. Ecco di che cosa si tratta.

Dopo quasi due mesi di stop a causa del Mondiale in Qatar, il 4 dicembre è tornata in campo la Serie A, per la felicità di tutti i tifosi.

I supporters di una squadra italiana possono finalmente esultare e il giorno della Befana riceveranno un fantastico regalo.

Il regalo per i tifosi nel giorno della Befana

Dopo quasi quaranta anni, la Befana torna a volare su piazza Navona il giorno dell’Epifania. Il 6 gennaio, alle ore 10, un vigile del fuoco travestito dalla vecchina che porta doni e carbone, si lancerà con tanto di scopa di ordinanza dal campanile della chiesa di Sant’Agnese in Agone per atterrare tra i bambini in festa. Sarà il volo da 50 metri il clou dell’annuale celebrazione della Befana, saltata nel 2020 e nel 2021 per le restrizioni imposte dal Covid.

Ma nel programma della giornata ci sarà spazio pure per un’altra sorpresa: sono attesi, davanti alla fontana dei Fiumi, anche i campioni della Roma, per distribuire balocchi e dolciumi ai più piccini. Assieme al ritorno delle bancarelle e delle giostre (quest’anno allestiti con un nuovo bando lanciato per rilanciare l’evento tra non poche polemiche), nel 2023 la festa dell’Epifania rivedrà anche una folla di famiglie in piazza Navona, con bambini al seguito in attesa delle tradizionali calzette. Sono previste almeno 30mila persone, visto anche l’alto numero di turisti presenti nella Capitale.

Ecco nel dettaglio tutta la giornata dell’Epifania

La giornata, come detto, avrà inizio alle 10 del mattino con il volo della Befana e con il pompiere nei panni della strega buona, che una volta atterrato, inizierà a distribuire giocattoli e leccornie e a scattarsi foto con i bimbi. Per l’occasione il Comune ha già comprato 50 chili di caramelle e cioccolatini da regalare. Il canovaccio di questa recita, con il vigile del fuoco imbracato e legato a una lunghissima fune, è stato provato e riprovato in gran segreto di notte qualche giorno fa, anche per garantire la massima sicurezza al pompiere e ai presenti.

Subito dopo il volo partirà la festa, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore al Commercio, Monica Lucarelli, e del capo del corpo dei vigili del fuoco, Guido Parisi. Si perché oltre a prestare un loro operatore per il volo della Befana, i pompieri saranno tra i principali protagonisti della mattinata: si metteranno a giocare in piazza con i bambini, li faranno salire sui loro camion e distribuiranno i regali e i dolciumi.

Ma tra le altre attrazioni inserite nel programma ci sarà anche la presenza di alcuni giocatori della Roma. Presenti inoltre acrobati, giocolieri, musicisti, attori, circensi per intrattenere i piccoli e le loro famiglie, mentre toccherà alla banda del corpo dei vigili del fuoco chiudere la giornata con un concerto. Poi a mezzogiorno tutti a messa a Sant’Agnese, sempre come impone la tradizione.