Se vai a prendere un panino in questo posto fai attenzione, potresti perdere tutto

Attenzione al luogo dove potresti perdere tutto

Per gli appassionati di videogiochi, la soluzione per ingannare l’appetito è stata trovata da un food truck in Texas, ritratto in una foto pubblicata online, che permette ai clienti di giocare a Super Mario Kart su uno schermo montato sul camion mentre aspettano le proprie ordinazioni. La foto del camioncino della cittadina texana di Denton, pubblicata in rete dall’utente TheGuyAtGameStop su Reddit, mostra una donna giocare su uno schermo montato accanto al banco delle ordinazioni.

La cliente appare con un controller in mano mentre si cimenta in una sfida a Super Mario Kart e affronta le insidiose curve del castello di Bowser in sovrimpressione. Tantissimi i commenti entusiasti dei membri della community, i quali hanno apprezzato la trovata del proprietario del food truck statunitense di utilizzare l’indimenticabile racing game lanciato nel 1992 su Super Nintendo.

A quanto pare, come suggerito su Reddit, la copia di Super Mario Kart non era in esecuzione sull’hardware originale ma sulla console in miniatura SNES Classic Mini distribuita dalla casa di Kyoto qualche anno fa, ipotesi alimentata dalla lunghezza del cavo del controller e dal fatto che il videogame fosse in esecuzione su un moderno televisore dotato d’ingresso video HDMI.

La storia di Super Mario Kart

Super Mario Kart è un videogioco di guida del 1992 pubblicato da Nintendo. È il primo titolo della serie Mario Kart ed è uno dei giochi di maggior successo della serie Mario, con oltre 8 milioni di copie vendute. Il titolo è stato originariamente sviluppato come una versione di F-Zero per due giocatori.

Il gioco è stato distribuito tramite Virtual Console per Wii e disponibile sul Nintendo eShop per Wii U e New Nintendo 3DS. È inoltre incluso nel Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, oltre che disponibile tramite Nintendo Switch Online su Nintendo Switch, dove è disponibile anche una versione denominata Super Mario Kart SP. I circuiti presenti nel gioco sono inoltre inclusi in Mario Kart: Super Circuit per Game Boy Advance.

Occhio quindi, non perdere mentre stai aspettando il tuo panino!