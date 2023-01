Caro bollette: nuova tegola in arrivo ma sarà possibile risparmiare

A causa del caro bollette ci sarà una nuova stangata per tutti gli italiani, ma questa volta sarà possibile risparmiare.

Una nuova tegola si sta per abbattere sui cittadini del nostro Paese. Infatti, a causa soprattutto della guerra in Ucraina, i prezzi stanno schizzando alle stelle e il caro bollette ormai è all’ordine del giorno.

Tutti noi siamo ormai sfiniti dai continui aumenti da parte del Governo e dalle innumerevoli bollette da pagare, ma questa volta sembra poter esserci la via per risparmiare di più.

Nuova stangata per gli italiani sul caro bollette

Come ci dice Altroconsumo, sulle bollette del gas di gennaio ci aspettano nuovi rincari. Stando all’ultimo aggiornamento dei prezzi del gas comunicato da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), la variazione per una famiglia tipo con un consumo di 1.400 metri cubi e riscaldamento autonomo si attesta a un +23,3% rispetto al mese precedente.

Le ragioni dietro questo aumento sono da ricercare nelle quotazioni del mercato all’ingrosso che vengono utilizzate dall’Authority per fissare il prezzo al dettaglio per i clienti finali. Queste sono state particolarmente elevate nella prima metà di dicembre 2022. Successivamente, complice anche le temperature miti, la domanda di gas è progressivamente calata e di conseguenza anche il prezzo.

Questo però non è stato sufficiente a mitigare i prezzi molto alti registrati nella prima metà di dicembre, quindi la media calcolata sui valori di entrambi i periodi ha determinato il prezzo effettivamente applicato ai consumi di gas del mese. Allo stato attuale il prezzo della componente energia è arrivato a 1,24 euro al metro cubo che, sommati ai costi di trasporto, Iva e le accise, fanno lievitare il prezzo finale a circa 1,5 euro al metro cubo per i clienti del mercato tutelato del gas.

Ecco quale elemento aiuterà tutti gli italiani

Tra le novità nel mercato del gas, c’è anche l’arrivo del cosiddetto “price cap” attivato da qualche giorno a livello europeo. È presto per trarre conclusioni e capire se servirà davvero a contenere i prezzi, dato che il meccanismo entrerà in vigore solo a febbraio. Fino ad allora, per contenere la spesa e alleggerire le bollette, possiamo fare affidamento sulle temperature piuttosto miti e su alcuni accorgimenti da seguire in casa per risparmiare energia.

La situazione dei primi mesi dell’anno è più rosea per l’elettricità. Nel primo trimestre del nuovo anno i clienti del mercato tutelato dell’energia elettrica subiranno un forte ribasso: -19,5% rispetto al trimestre precedente. La stima è effettuata considerando un consumo annuo di 2.700 kWh per un’utenza residente da 3 kW.

Rispetto all’inizio dell’autunno, anche la situazione dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica è risultata meno critica del previsto. I prezzi hanno quindi cominciato a ridursi con il passare delle settimane e questa tendenza, alla fine, si è fatta sentire anche sui prezzi al dettaglio applicati ai consumatori finali.