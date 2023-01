Italiani, la spesa per i saldi è incredibile, ecco tutte le cifre

Dopo le feste natalizie, è periodo di saldi e la spesa per molti italiani sembra essere davvero incredibile. Andiamo a vedere tutte le cifre.

Con l’arrivo del nuovo anno torna il “rito” dei saldi invernali. Infatti, sono già partiti il 2 gennaio in Sicilia e Basilicata ed il 3 gennaio in Valle d’Aosta, mentre domani partiranno in tutte le altre regioni.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato. Ma quanto spenderanno in totale?

Ecco quanto spenderanno gli italiani con i saldi

Secondo quanto riportato da Altroconsumo e grazie alla community Ac Makers, si è chiesto a un panel di 1.030 persone, soci e non soci, se e come spenderanno i loro soldi per fare acquisti durante il periodo dei saldi invernali, che partono oggi nella maggioranza delle regioni italiane. Le risposte, che non hanno carattere di rappresentatività, aiutano a individuare previsioni di spesa, preferenze e modalità di acquisto delle persone intervistate.

Dei 1.030 intervistati, ben 804 hanno dichiarato che sfrutteranno il periodo dei saldi per fare alcuni acquisti. Si tratta di un numero che è ben superiore (quasi 4 volte tanto) ai 226 tra soci e non soci che invece non hanno in programma nessuna spesa.

Tra gli 804 che hanno deciso di fare shopping, la maggioranza del campione ha dichiarato che spenderà tra i 200 e i 500 euro (un po’ meno di quattro su dieci). Un numero praticamente identico, però, ha dichiarato di non sapere o di non aver ancora deciso. I rimanenti (pochi) hanno in programma di spendere cifre ancora più alte.

Dai risultati emerge chiaramente che durante i saldi gli acquisti più gettonati sono i prodotti di abbigliamento e calzature. Circa due terzi degli intervistati, infatti, hanno selezionato l’opzione abbigliamento donna o uomo tra quelle presenti nel questionario. Un po’ meno, circa la metà, ha indicato l’intenzione di acquistare calzature. Seguono, a lunga distanza, le altre categorie di spesa suggerite: l’abbigliamento per bambini, gli articoli per la casa, l’abbigliamento sportivo e l’hi tech.

Qual’è il luogo preferito dagli italiani per fare shopping?

Durante l’intervista, inoltre, si è chiesto agli intervistati in quale tipologia di negozi ha intenzione di fare acquisti dando diverse opzioni: centri commerciali, outlet oppure negozi della propria città. L’indicazione è chiara: durante il periodo dei saldi i centri commerciali e gli outlet saranno i luoghi in cui gli intervistati effettueranno in prevalenza i loro acquisti. Queste tipologie, infatti, sono state scelte da una larga maggioranza del campione intervistato: ben oltre la metà dei rispondenti (circa sette su dieci) nel caso dei centri commerciali, un po’ di più della metà nel caso degli outlet.

Per quanto riguarda i negozi della propria città bisogna rilevare che questa opzione, sebbene non molto distante dalle prime due scelte, non è stata segnalata con la stessa frequenza degli outlet e dei centri commerciali. Discorso a parte meritano gli acquisti su piattaforme di shopping online. Sebbene non inserite tra le risposte predefinite del questionario, in pochi casi sono state segnalate spontaneamente come opzione su dove fare i propri acquisti dagli intervistati.