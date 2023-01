Georgina allontana le voci di una crisi: le immagini con Ronaldo sono inequivocabili

Il rapporto tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è stato uno dei più seguiti dai media negli ultimi anni.

La coppia si è conosciuta nel 2016 in un negozio di Madrid, e da allora sono stati inseparabili. Dopo pochi mesi dalla loro relazione, Georgina ha dato alla luce la loro prima figlia, Alana Martina.

Nel novembre 2017, Georgina ha dato alla luce la seconda figlia della coppia, Eva Maria. Nel luglio 2018, Ronaldo ha annunciato di aver adottato il figlio del fratello minore, Mateo, rendendo Georgina madre di tre figli. L’ultimo nato è stato avuto nel novembre 2020.

Georgina allontana le voci di una possibile crisi con Cr7

Georgina, attraverso il suo profilo Instagram, ha allontanato definitivamente le voci di una crisi con Cristiano Ronaldo. Infatti, la famosa show girl ha pubblicato un video in cui si trova al fianco dei suoi figli e di Cr7, nella presentazione del campione portoghese all’All-Nassr.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La modella è diventata rapidamente una figura pubblica, spesso accompagnando Ronaldo alle sue partite e agli eventi mondani. La coppia ha una grande vita sociale e ama condividere i momenti della loro famiglia sui loro profili social. Inoltre, entrambi sono molto impegnati in attività benefiche e sociali.

La Rodriguez è conosciuta per essere molto ambiziosa e impegnata nel suo lavoro. Prima di diventare madre a tempo pieno, Georgina lavorava come modella e ballerina, ed è anche diventata ambasciatrice per diverse marche di lusso.

La relazione tra Georgina e Cr7 descritta dai media

La relazione tra Georgina e Ronaldo è stata descritta come solida e fedele. La coppia ha superato diverse sfide, tra cui alcune accuse di tradimento contro Ronaldo. Nonostante questi scandali, Georgina e Ronaldo sono rimasti uniti e sembrano più innamorati che mai.

La coppia vive una vita lussuosa, possedendo case in tutto il mondo, tra cui una villa di lusso in Italia, da quando Ronaldo ha giocato con la Juventus. Nel 2019, hanno comprato una villa a Madrid per 9 milioni di euro.

In generale, Georgina e Cristiano Ronaldo sembrano essere una coppia molto felice e innamorata. La loro relazione è sempre stata al centro dell’attenzione dei media, ma nonostante questo, sono riusciti a mantenere un equilibrio tra la loro vita privata e pubblica. La loro relazione è un esempio di amore e dedizione, e la loro famiglia allargata sembra essere molto felice e unita.