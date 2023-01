Quello che hanno trovato su questo animale è scioccante ed è costato caro a chi l’ha fatto

Ciò che è stato trovato su questo animale ha dell’incredibile ed è costato moltissimo a chi ha compiuto questo gesto.

Di notizie strane se ne sentono di tutti i tipi, ma questa informazione rimarrà nella nostra mente per molto tempo. Infatti, ciò che è stato fatto a questo animale ha lasciato tutti senza parole.

Il gesto, chiaramente, non è passato inosservato e il mondo del web si è scagliato contro chi ha compiuto questo atto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La notizia sull’animale sconvolge il web

Le guardie del carcere di Abbotsford, nella British Columbia, in Canada, hanno catturato nel cortile della struttura un piccione viaggiatore che aveva con sé 30 grammi di crystal meth legate come “uno zainetto” sul dorso. Nella prigione canadese ci sono 500 detenuti, e non è stato possibile per le guardie capire chi avesse organizzato il traffico “via aerea”.

E’ la prima volta nella storia recente che viene catturato un piccione usato per il contrabbando di droga: come riportano i media, quasi un secolo fa si era parlato di un piccione con delle capsule piene di cocaina legate alle zampe che transitava dal Messico al Texas, e nei decenni successivi la pratica è continuata, dal Nord America all’Europa all’Asia.

Negli ultimi anni gli agenti penitenziari sono sempre più alla ricerca di droni che portano droghe all’interno delle strutture carcerarie, ma essendosi intensificata la repressione sui tali dispositivi, come ha spiegato John Randle, presidente regionale per il Pacifico dell’Union for Canadian Correctional Officers, i contrabbandieri starebbero tornando a metodi di “vecchia scuola” come i piccioni.

L’uso della droga e i pericoli che può scatenare

Le droghe possono essere suddivise in tre categorie principali: droghe leggere, droghe pesanti e droghe sintetiche. Le droghe leggere, come l’alcool e la marijuana, sono considerate meno dannose e meno dipendenti rispetto alle droghe pesanti, come la cocaina e l’eroina. Le droghe sintetiche, come la metanfetamina e il fentanyl, sono spesso prodotte in laboratorio e possono essere particolarmente pericolose a causa delle loro alte concentrazioni e della mancanza di conoscenza sugli effetti a lungo termine.

L’uso eccessivo di droghe può causare danni fisici e psicologici a breve e lungo termine. Gli effetti immediati possono variare a seconda della droga e della quantità assunta, ma possono includere alterazioni dell’umore, alterazioni della percezione, disturbi del sonno, aumento dell’ansia e perdita di coordinazione. A lungo termine, l’abuso di droghe può causare problemi di salute mentale, problemi di salute fisica, problemi sociali e persino la morte.