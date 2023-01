Perché le donne cercano più coccole? Ce lo dice la scienza

Dopo moltissimi anni, finalmente la scienza ci dice perché le donne cercano più coccole rispetto agli uomini e la risposta è incredibile.

Le esigenze di coccole variano da persona a persona e possono essere influenzate da molti fattori, come ad esempio la personalità, la storia personale, e il contesto relazionale.

Tuttavia, alcune ricerche suggeriscono che le donne potrebbero essere biologicamente programmate per cercare maggiore contatto fisico e supporto emotivo. Ecco perchè.

Le donne cercano più coccole rispetto agli uomini

L’abbraccio può essere uno strumento potentissimo che trasmette tante emozioni come empatia, affetto e coraggio. Ci sono dettagli, però, che rivelano quanto gli effetti di questo gesto di cura possano essere davvero benefici, variando da persona a persona.

Un recente studio del maggio 2022 sulla pubblicazione di ricerca Plos One ha analizzato le reazioni agli abbracci tra partner , rilevando che questi possono fare una grande differenza per le donne, ma non per gli uomini. Il team di studiosi ha condotto la ricerca su 76 soggetti, notando che le donne, nel momento in cui abbracciano il loro partner, registrano l’abbassamento del cortisolo, anche conosciuto come l’ormone dello stress.

Julian Packheiser, ricercatore con il Netherlands Institute for Neuroscience e tra gli autori dello studio, ha raccontato a CNN Helath che il cortisolo ha un impatto significativo sulla memoria; può quindi suggestionare la mente, facendole percepire degli scenari o delle situazioni ancora più difficili, o problematiche, di quello che sono effettivamente. Gli uomini esaminati durante lo studio con gli abbracci non si sono mostrati sensibili come le donne all’abbassamento del cortisolo.

Packheiser continua dicendo che non è una sorpresa che “il tocco” sia una forte valvola per le funzioni regolative del corpo. Lo studioso racconta che l’affezione verso qualcuno che si ama fa rilasciare un neurotrasmettitore chiamato ossitocina, detto anche l’ormone dell’amore, che appunto riduce i livelli di cortisolo. Questa risposta fisica, amplificata anche dal supporto di chi si ha vicino, “respinge” lo stress, secondo la ricerca, in misura maggiore nelle donne.

Lo studio dimostra che l’abbraccio, come ribadisce Packheiser, può essere un gesto che non impegna troppo tempo, relativamente “veloce”, ma che funziona comunque da forte gratificazione e da anti stress. È semplice, si può ripetere più volte al giorno, e non richiede tempo e un impegno specifico come altri tipi di contatti che portano benefici, come ad esempio i massaggi.

I grandi benefici degli abbracci

Dopo anni di pandemia, avere la conferma del potere benefico di stringere qualcuno a sé, è una notizia preziosa. E’ anche vero che già in letteratura scientifica, alcuni studi parlavano dei benefici degli abbracci, ad esempio relativi ai bambini, e ne evidenziavano gli effetti positivi senza differenze di genere.

Per esempio, gli studi di Eric Kandel dei primi anni 2000, avevano rilevato che i bambini che beneficiano del contatto fisico con figure significative e attendibili, sviluppano un cervello più reattivo e attento, con connessioni più forti rispetto ai bambini deprivati di presenza e cure attuate da persone fisicamente presenti.