Cristiano Ronaldo: il retroscena lascia i fans a bocca aperta

Il retroscena su Cristiano Ronaldo ha lasciato tutti i fans senza parole ed ora il campione portoghese dovrà rispondere alle numerose critiche.

Pochi giorni fa, dopo aver rescisso il suo contratto con il Manchester United, Cristiano Ronaldo ha firmato ufficialmente con l’Al-Nassr, squadra militante nella prima divisione del campionato arabo.

Dopo aver conquistato numerosi titoli in carriera ed aver giocato nei migliori club d’Europa, il fenomeno portoghese ha scelto di intraprendere una nuova avventura in Medio Oriente. Il retroscena sulla trattativa, però, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tutta la verità sul trasferimento di Cr7 in Arabia

Cristiano Ronaldo avrebbe potuto vestire una maglia diversa da quella dell’Al-Nassr. Il campione portoghese, infatti, era vicino ai diretti rivali della sua attuale società, l’Al-Hilal, ma l’affare è sfumato a causa di un divieto di trasferimento, un embargo dopo il rinnovo di Moahmed Kanno nonostante il suo accordo con l’Al-Nassr. Un trasferimento dunque saltato che ha permesso al club saudita di puntare su Ronaldo strappando il suo sì.

Il portoghese, conclusa la sua avventura al Manchester United, ha firmato un contratto da 175 milioni di sterline all’anno che lo hanno convinto a firmare col suo nuovo club. Il suo obiettivo era quello di chiudere la carriera in Europa, ma dopo aver sondato il mercato dei principali campionati ha optato per il trasferimento in Arabia.

La carriera di Cristiano Ronaldo è stata ricca di trofei e di soddisfazioni

Cristiano Ronaldo nasce il 5 febbraio 1985 a Funchal, Madeira, in Portogallo. A 8 anni inizia a giocare a calcio nella scuola di calcio di Andorinha, e in seguito si unisce al Nacional. Nel 2002, all’età di 17 anni, firma il suo primo contratto professionistico con lo Sporting CP.

Nel 2003 si trasferisce al Manchester United, dove vince tre Premier League e una Champions League. Nel 2009 si trasferisce al Real Madrid per una cifra record di 94 milioni di euro, dove vince quattro Champions League e due Liga. Nel 2018 si trasferisce alla Juventus, dove conquista due Serie A. Nel 2021 si trasferisce al Manchester United per la seconda volta.

Oltre al suo successo in campo, Cristiano Ronaldo è stato anche una figura di spicco fuori dal campo, con una grande attenzione nei media e una vasta gamma di sponsorizzazioni e investimenti. È stato nominato calciatore dell’anno FIFA cinque volte ed ha conquistato per cinque volte anche il Pallone D’Oro.