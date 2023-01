Uno dei personaggi più famosi della storia sta per tornare sui grandi schermi

Uno dei personaggi più famosi della storia mondiale sta per tornare in tv e gli appassionati sono letteralmente in fibrillazione.

Molti personaggi famosi rimangono nella nostra mente a causa della loro influenza e del loro impatto sulla cultura popolare. Inoltre, possono diventare icone a livello globale e continuare ad essere riconosciuti ed apprezzati per generazioni.

La loro presenza continua attraverso la riproposizione in film, serie televisive, giochi e altri prodotti di intrattenimento. Infatti, uno dei personaggi più iconici della storia tornerà presto sui grandi schermi.

Ecco quale celebre personaggio tornerà in tv

Il film sulla bambola Mattel più famosa del mondo sarà pronto per la prossima estate. Il progetto ha richiesto molto tempo per decollare per una serie di ragioni. Diretto da Greta Gerwig, che ha co-firmato la sceneggiatura con Noah Baumbach, il film è nato dalla collaborazione tra la Mattel Films e la Warner Bros Pictures ed attualmente è in fase di produzione. Dal momento del suo annuncio, nel 2014, la pellicola dal titolo Barbie, ha visto innumerevoli cambiamenti, a partire dalla regia (per cui era stato vagliato il nome, poi scartato, di Alethea Jones) e dalla scelta dell’attrice protagonista.

All’inizio, infatti, la parte era stata affidata all’attrice e comica Amy Schumer, che aveva firmato anche per collaborare alla sceneggiatura, ma che poco dopo aveva abbandonato il progetto. A quel punto viene candidata al ruolo Anne Hathaway che però si ritira a metà strada.

Anche alla sceneggiatura si sono alternati diversi nomi: in un primo momento fu affidata a Jenny Bicks e in seguito alla scrittrice americana Diablo Cody, che poi rinunciò.

Cosa sappiamo sul film Barbie?

I dettagli della storia del film Barbie sono ancora top secret, ma il film ruota intorno alla breve sinossi nota da tempo: una bambola Barbie viene espulsa da Barbieland perché non risponde a certi canoni di perfezione, e si imbarca in un’avventura nel mondo reale.

A calarsi nei panni di Barbie sarà Margot Robbie (lanciata da Scorsese in The Wolf of Wall Street, ha recitato al fianco di Leonardo Di Caprio). L’attrice australiana, pluricandidata all’Oscar e anche produttrice del film, in un’intervista sul numero di luglio 2021 di British Vogue aveva dichiarato: “Nel film ci sono molte connessioni nostalgiche. E quindi anche molti modi di avvicinarsi alla storia. Conoscendo Barbie, il pubblico in un primo momento pensa di sapere come sarà il film. Poi, quando scopre che a scriverlo e a dirigerlo è stata Greta Gerwig, capisce subito che potrebbe non essere quello che ci si aspetta“.

Ryan Gosling sarà Ken, l’eterno fidanzato di Barbie. Dopo diversi mesi di speculazioni, per il ruolo è stato confermato l’attore canadese, anche se, visto il taglio femminista che viene dato all’iconica bambola, non è facile immaginare in che modo questo personaggio verrà integrato nel film.

Secondo quanto pubblicato dalla Warner Bros sul suo account Twitter, Barbie arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2023. In Italia dovremo probabilmente aspettare l’autunno.