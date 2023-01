CR7 apre la pista: un altro campione potrebbe volare in Arabia

Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Arabia, anche un altro campione potrebbe volare nel Medio Oriente per giocare contro il fenomeno portoghese.

La trattativa tra l’Al-Nassr e Cr7 ha scioccato tutto il mondo del calcio, poiché il calciatore ex Manchester United andrà a percepire circa 200 milioni in due anni e mezzo tra ingaggio e altri bonus previsti.

Oltre al giocatore portoghese, un altro campione potrebbe trasferirsi in Arabia e tutto ciò potrebbe suscitare un vero e proprio shock per il mondo calcistico e non solo.

Ecco quale fenomeno potrebbe volare in Arabia

L’eterno duello fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbe rinnovarsi in Arabia Saudita. Secondo il “Mundo Deportivo”, infatti, dopo l’arrivo di CR7 all’Al Nassr, i rivali dell’Al Hilal starebbero pensando di farsi sotto con Lionel Messi.

L’idea è di riunire nello stesso campionato i due fuoriclasse, dando anche una bella spinta in termini di visibilità all’Arabia Saudita in vista della candidatura congiunta con Egitto e Grecia per ospitare i Mondiali del 2030. Per convincere Messi, in scadenza di contratto col Psg, l’Al Hilal sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio da 300 milioni di dollari all’anno.

Il campionato di calcio è molto seguito in Arabia

Nei paesi arabi, il campionato di calcio saudita è il più seguito e apprezzato per l’enorme competizione tra i suoi club e il suo livello, in particolare le principali squadre di Riyadh e Jeddah. Nella capitale c’è quella che è la principale rivalità del Paese: Al Halil e Al Nassr. “È considerato ‘El Clásico’ qui. Lo chiamiamo ‘The Riyadh Derby’” , sottolinea una fonte a MD.

L’arrivo di Messi potrebbe generare una rivalità seguita in tutto il mondo, ma soprattutto alzerebbe enormemente il livello tecnico del campionato e gli occhi di tutto il pianeta guarderebbero verso l’Arabia Saudita. Lo Stato saudita aiuterebbe Al-Halil con una grossa somma di denaro per poter ingaggiare l’attuale campione del mondo con l’Argentina e per continuare a migliorare il proprio campionato con due stelle della statura dei due uomini che hanno dominato il calcio negli ultimi due decenni.

Il rapporto di Messi con l’Arabia Saudita è ottimo. Infatti, il capitano dell’Argentina campione del mondo 2022 è attualmente ambasciatore del turismo saudita. Nel frattempo il Paris Saint Germain è a lavoro per prolungare il contratto dell’argentino per un’altra stagione considerando la scadenza nel giugno 2023. Lo scontro tra Europa e Medio oriente è appena iniziato.