Il gonfiore post feste non passa? Prova questo metodo, te lo dice un’esperta

Se il gonfiore post feste non passa e ti rende nervoso, prova questo nuovo metodo che ti risolleverà le giornate.

Il gonfiore di stomaco è una condizione comune nell’uomo e ci sono diverse cause per questo problema come un’alimentazione scorretta, l’assunzione di cibi grassi o zuccherati, l’uso di farmaci o la presenza di malattie come la sindrome del colon irritabile o la celiachia.

Per prevenire il gonfiore di stomaco, è importante seguire un’alimentazione equilibrata e evitare cibi che possono causare gas, come cibi fritti, latticini, fagioli e verdure a foglia verde. Oggi però vogliamo farvi provare anche questo nuovo metodo, consigliato da un’esperta stimata nel settore, la dottoressa Serena Missori, endocrinologa.

Il nuovo metodo per sgonfiare lo stomaco

La tisana GUT (dove gut sta per intestino) è un toccasana per la tua salute. La funzione di questa tisana, infatti, è quella di favorire la pulizia intestinale in modo delicato rieducando la peristalsi. È utilissima in caso di gonfiore e costipazione nonché per riparare velocemente qualche sgarro alimentare, soprattutto quando si mangia troppo.

Gli ingredienti per questa bevanda sono: 3 cm di zenzero fresco (tagliato o grattugiato) o 2 cucchiaini secco, 1 cucchiaio di menta secca, 3 cucchiaini di cannella in polvere, 2 cucchiai di semi di lino, 2 cucchiai di radice di liquirizia (omettere se soffri di ipertensione), 1 cucchiaio di radice di tarassaco e 1 litro di acqua.

La preparazione è molto semplice. Versate tutti gli ingredienti in una pentola, portatela a ebollizione e chiudete e lasciate in infusione per 30 minuti. Filtrate con un colino o una frulla se gradite una tisana più densa e conservatela in frigorifero.

Inoltre, si può riscaldare senza far bollire e puoi portarti al lavoro la tisana in un thermos. Infine, puoi prepararne per tre giorni e poi ripetere la procedura. L’infuso risulterà gelatinoso e marrone per via del gel di semi di lino e della cannella, ma lo puoi diluire con acqua per berne di più.