Polpette perfette, il segreto di Benedetta Rossi per non sbagliare un colpo

Benedetta Rossi non sbaglia davvero mai ed il suo segreto per preparare delle polpette perfette, lo andremo a vedere in questo articolo.

Le polpette sono una pietanza universale e versatile, possono essere preparate con varie tipologie di carne o vegetali e sono adatte sia come piatto principale che come ingrediente per zuppe o minestre.

Il segreto di Benedetta Rossi, una delle donna più amate in cucina dagli italiani, è davvero incredibile ed unico.

Ecco come preparare delle polpette perfette

La scelta della carne gioca un ruolo fondamentale per la riuscita delle polpette, sia per il sapore che per la consistenza. Per quanto riguarda il sapore facciamoci guidare dai nostri gusti: possiamo scegliere del manzo, del vitello, del maiale oppure utilizzare del macinato misto, insomma scegliete voi cosa preferite.

Per quanto riguarda la consistenza delle polpette gioca un ruolo fondamentale la percentuale di grassi presente nella carne; usare carne troppo magra dà come risultato delle polpette dure. Una piccola quantità di grasso nel nostro macinato invece ci permette di realizzare polpette morbidissime.

Credo non sia un segreto per nessuno, ma il pane raffermo (ma anche il pane tramezzino, il pangrattato o la semplice mollica di pane) aggiunto nell’impasto rende le polpette morbidissime. Non esistono dosi precise di pane da aggiungere nelle polpette; in fin dei conti questa è una ricetta di recupero quindi regoliamoci tranquillamente ad occhio in base a quanto pane ci ritroviamo in dispensa.

Come aggiungere il pane nell’impasto? Spezzettiamo il pane raffermo in una ciotola e copriamolo con acqua, latte o vino. Quando il pane sarà ben zuppo strizziamolo leggermente e aggiungiamolo all’impasto delle polpette, quindi procediamo ad impastare normalmente. Ovviamente in base a come inzupperemo il nostro pane (acqua, latte o vino) conferiremo un sapore diverso alla preparazione.

I trucchi di Benedetta Rossi sono molteplici

L’uovo è un ingrediente fondamentale per la buona riuscita delle polpette. Il tuorlo conferisce sapore mentre l’albume ha il ruolo di legante nell’impasto. Quando le polpette si sfaldano in cottura forse è perché ci sono poche uova nell’impasto. Nello stesso tempo però non bisogna esagerare; aggiungere troppe uova dà come risultato delle polpette dure. Per ogni mezzo chilo di tritato, è necessario usare un uovo.

Formaggio e spezie hanno un ruolo fondamentale nel sapore delle polpette. Per cucinare delle polpette squisite bisogna non essere avari con spezie e aromi. Come formaggio ad esempio possiamo usare il classico grana o parmigiano, mentre come spezie possiamo scegliere pepe, noce moscata, paprica, curcuma. Ciò che non deve mai mancare è una generosa spolverata di prezzemolo tritato. Alcune volte però si può aggiungere rosmarino e salvia ed il risultato sarà altrettanto delizioso.