Cristiano Ronaldo e Messi ancora insieme? Finalmente è realtà

Dopo tantissimi anni, potremmo rivedere insieme Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ed ora i fans dei due campioni sono in fibrillazione.

Dopo aver conquistato 12 Palloni D’Oro in totale ed aver vinto numerosi titoli a livello di squadra, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbero rincontrarsi di nuovo.

Il campione portoghese si è appena trasferito in Arabia e guadagnerà circa 200 milioni per i prossimi due anni e mezzo, mentre il fenomeno di Rosario ha appena conquistato la Coppa del Mondo con la sua Argentina, anche se è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Messi e Cristiano Ronaldo ancora insieme?

Nuova sfida in vista tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. L’asso portoghese e il campione del mondo argentino si ritroveranno l’uno di fronte all’altro in amichevole il 19 gennaio. Il PSG di Messi sfiderà una selezione di giocatori dei club sauditi dell’Al-Hilal e dell’Al-Nassr. L’atteso match sta già mandando su di giro il pubblico.

Intanto, come rivela Reuters, è stato messo all’asta un biglietto in prima fila che permette al titolare di assistere alla cerimonia post-partita, di recarsi negli spogliatoi e, dulcis in fundo, di incontrare di persona Cristiano Ronaldo e Messi. Per il momento l’offerta più alta fatta registrare è di 2,5 milioni di euro da parte del direttore generale del gruppo immobiliare AqarOne.

C’è anche però chi sperava di vedere l’atto conclusivo del confronto tra le due leggende in Qatar, con le maglie di Argentina e Portogallo: e invece a realizzarsi è stato il percorso della Seleccion della “Pulga”, diventata Campione del Mondo in finale contro la Francia.

Il rapporto tra Messi e Cr7

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Messi è stato spesso descritto come “competitivo”, poiché entrambi hanno cercato costantemente di superare l’altro e di stabilire il dominio come il miglior giocatore del mondo. Tuttavia, entrambi hanno anche espresso rispetto reciproco per l’altro ed hanno dichiarato di essere grandi ammiratori delle rispettive abilità.

Messi e Ronaldo si sono affrontati in numerose partite, sia in campionato che in coppa, e hanno entrambi segnato moltissimi gol contro le squadre dell’altro. Nonostante la loro competizione, entrambi hanno anche collaborato in diversi eventi di beneficenza e campagne pubblicitarie.

In generale, il rapporto tra Messi e Ronaldo è complesso e combina la competizione sportiva con il rispetto e l’ammirazione reciproca. Entrambi i giocatori hanno contribuito a rendere il calcio uno sport ancora più emozionante e divertente da guardare, e continueranno ad essere al centro dell’attenzione ancora per molti anni a venire.