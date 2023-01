E’ uno dei lavori più ambiti e discussi, ora una serie ne racconta i retroscena

Una serie televisiva racconterà i retroscena di uno dei lavori più ambiti e discussi nel nostro Paese e la notizia ha lasciato a bocca aperta molte persone.

Il lavoro per un uomo è una parte importante della sua vita. Infatti, non solo fornisce un mezzo per guadagnare denaro, ma può anche fornire un senso di scopo e realizzazione personale.

Uno dei lavori più chiacchierati in Italia sta per arrivare in televisione con una serie tv, che racconterà tutti i retroscena di questa incredibile attività.

La serie tv sta per arrivare sui nostri schermi

Come riporta Ansa.it, sale l’attesa per CALL MY AGENT – ITALIA, il remake del francese Dix pour cent (Call My Agent!): ad un mese dal debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arrivano le prime immagini con il trailer ufficiale.

Scritto da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia), per la regia di Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi), l’adattamento italiano del cult francese è una serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky Studios e Palomar e andrà in onda dal 20 gennaio con due episodi a settimana ogni venerdì su Sky Serie (episodi che saranno ovviamente disponibili anche on demand).

Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così anche le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi interpretano gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche.

Il cast sarà di tutto rispetto

Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto. E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in quello di una delle più “stravaganti” attrici della CMA, Luana Pericoli.

La sinossi è sulla falsariga dell’originale francese diventato format di successo in tutto il mondo: è il dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere (e le vite) delle star ossia gli agenti.