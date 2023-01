Incredibili novità in Fifa 23, da gennaio cambierà tutto

Il celebre videogioco di calcio “Fifa 23” avrà delle importanti novità nel mese di gennaio e gli appassionati del gioco dovranno abituarsi ad alcuni cambiamenti radicali.

Ea Sports ha deciso di cambiare totalmente la visione di Fifa 23, uscito il 27 settembre 2022. Infatti, tutti gli utenti del celebre videogioco calcistico dovranno accettare le nuove regole del colosso canadese.

Dopo aver migliorato la tecnologia HyperMotion e dopo aver reso più realistica la meccanica per tutti i tiri da fermo, Ea Sports porterà altre importantissime novità già da gennaio 2023.

Ecco tutte le novità per Fifa 23

EA Sports ha anticipato i contenuti del Title Update 6 di Fifa 23, il suo simulatore calcistico disponibile per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. L’aggiornamento non ha ancora una data d’uscita, ma “arriverà presto”, come svelato dagli sviluppatori. L’update introdurrà nuove funzionalità per il gioco e non si limiterà al tradizionale bug fixing, che sarà comunque un tema importante nella patch.

Come spiegato su Trello dal team di sviluppo, FUT (proprio mentre è ad un passo dalla sua promo più importante, la TOTY) introdurrà un pulsante “View Help” nel menu principale, in quello dei trasferimenti, nella pausa durante le partite e quando l’accesso alla modalità non sarà disponibile per un errore. Il pulsante aprirà una finestra con un breve messaggio e un codice QR che porterà alla pagina EA Help. Inoltre, è stata aggiunta una scheda dedicata al profilo ai dettagli del giocatore per alcuni tipi di oggetti per i giocatori.

La novità principale di Fifa 23 riguarda solamente un aspetto

Se questo è il lato FUT, il gameplay vero e proprio ha ricevuto anch’esso dei cambiamenti. In particolare, è stata ritoccata sensibilmente la dinamica della Constant Pressure, il pressing che viene applicato alla pressione di un singolo pulsante. Adesso, contro il pressing, i compagni di squadra gestiti dall’IA tenteranno di fornire più opzioni per il passaggio corto.

Inoltre, gli avversari IA che applicano il pressing, quando non recupereranno la palla, richiederanno più tempo per tornare ad applicare la pressione di nuovo. Di conseguenza, il consumo di resistenza per la Constant Pressure e la pressione dopo aver perso palla è stato ridotto dell’11,7%, e in alcuni casi i portatori di palla avranno più probabilità di tenerla quando attaccati da dietro da un difendente. Per le patch note complete, potete consultare la pagina creata ad hoc dallo sviluppatore.