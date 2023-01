Querelle vips, tra i litiganti….Ronaldo vince: è suo il Rolex più costoso

I litigi e le provocazioni tra persone famose sono ormai purtroppo all’ordine del giorno, ma in questo caos Cristiano Ronaldo riesce comunque ad essere l’uomo più chiacchierato del momento, grazie al Rolex più costoso al mondo.

Negli ultimi tempi sono moltissimi i vip che hanno tirato in ballo le questioni di oggetti ed in particolare degli orologi. Per esempio Francesco Totti e Ilary Blasi, di recente, hanno discusso per un caso riguardante 4 Rolex, successivamente trattenuti dalla presentatrice televisiva.

Anche Piquè e Shakira si sono resi protagonisti di un vero e proprio show. Infatti, la cantante colombiana ha scritto una canzone contro il suo ex fidanzato, rimarcando il fatto di “aver scambiato un Rolex con un Casio” e la risposta di Piquè ovviamente non si è fatta attendere. In tutto questo però, l’unico vincitore rimane Cristiano Ronaldo che continua a far parlare di sé grazie al suo Rolex più costoso al mondo.

Cristiano Ronaldo ed il suo Rolex

Il Rolex è universalmente considerato la Rolls Royce degli orologi da polso. Piace a tutti, ma ovviamente non tutti possono permetterselo. La casa svizzera fondata nel 1905 conta 28 società controllate nel mondo e un’organizzazione di 4.000 orologiai in oltre cento Paesi, con incassi superiori ai due miliardi di euro e una produzione annuale di orologi di circa un milione di pezzi.

Nel panorama della produzione della società spicca il Gmt Master Ice in oro bianco e diamanti. Tra i pochissimi possessori conosciuti, c’è Cristiano Ronaldo, che ne ha sfoggiato un raro esemplare alla 14esima edizione della Dubai International Sports Conference.

Ecco quanto costa il Rolex di Cr7

Il Rolex più costoso presente sul mercato è il modello di cui parlavamo poco fa, ossia il Rolex GMT Master II Ice ed il costo è di 400.000 euro. Bisogna specificare che questo modello è considerato il più costoso tra i Rolex attualmente in produzione e accessibile quindi a clienti facoltosi, come appunto Cristiano Ronaldo.

Il prezzo deriva dalle sue caratteristiche uniche come: cassa e cinturino in oro bianco ricoperti di diamanti, calibro 3186, lunetta fissa in oro bianco 18kt con diamanti, datario a ore 3, lancette e indici luminescenti, vetro zaffiro antigraffio, corona a vite, resistente all’acqua a 100 metri e diametro della cassa di 40mm.

Se parliamo invece di orologi Rolex più costosi di sempre scopriremo che questo modello non rientra neanche nei primi 10 posti, visto che modelli come il Rolex Daytona Paul Newman sono stati battuti all’asta per cifre esorbitanti (17,8 milioni di dollari).