Re Carlo non si trattiene più e fa una scelta inaspettata: non c’è più tempo

Il Re Carlo III non si trattiene più ed è costretto a fare una scelta importante che resterà nella memoria di tutti per moltissimo tempo.

Re Carlo, il cui vero nome è Charles Philip Arthur George, è attualmente il successore al trono del Regno Unito. Nato il 14 novembre 1948, è il figlio maggiore della regina Elisabetta II e del principe Filippo, Duca di Edimburgo.

Come successore al trono, Re Carlo è stato attivo nelle questioni di politica estera e di rappresentanza nazionale, ma è stato anche criticato per alcune sue posizioni e commenti controversi. A causa di una scelta improvvisa ed inaspettata, Re Carlo potrebbe essere nuovamente criticato aspramente.

La scelta di Re Carlo farà discutere

Doveva essere una cena del weekend, un normale appuntamento con gli amici più stretti. Dopo essersi a lungo consultato con la consorte Camilla però, Carlo ha deciso di confidarsi con loro sull’argomento Harry. E, poco prima del pudding alla violetta, ha spiegato loro le ragioni per cui andare alla battaglia dura con l’ultimogenito “Spare” non può convenire.

“Non ho letto tutto il libro, ma sappiamo che delle 500 pagine stampate almeno 300 ne sono rimaste fuori. E pure che il contratto con la casa editrice prevede l’uscita di altri libri. Tanto vale tentare una riconciliazione anche se in prima battuta è stato spontaneo fargli sapere che non sarebbe stato gradito all’incoronazione del 6 maggio“. Queste sono state le parole di Carlo.

Gli ospiti pare che abbiano assistito increduli a questo sfogo che oltre a non essere in linea con il famoso “never explain, never complain”, accentuava un lato debole del carattere di Carlo, piuttosto riluttante ad affrontare le cose di petto, soprattutto quando ci sono in gioco gli affetti di famiglia. E così sabato sera, come riferisce anche il Daily Mirror, il sovrano ha utilizzato la cerchia degli amici più stretti per realizzare una specie di sondaggio: “È vero, Harry è stato sleale, ma potrebbe esserlo ancora di più. E Buckingham Palace sa di non potere controllare la questa narrazione“.

Ma come reagiranno gli inglesi a tutto ciò?

Il vero dilemma che angoscia il sovrano è come potrebbe reagire il popolo inglese a vedere il re che cede al ricatto di un colpo basso come “Spare”: “Potrei mettere a repentaglio status e popolarità“, ha confidato agli stessi amici.

Inoltre, ciò che è emerso dalla cena è che sia Carlo sia Camilla hanno capito benissimo che la regista occulta di tutto è Meghan. Infatti il re teme che percepisca il suo stato: “Come qualcuno che ha scalato il palo untuoso che porta al successo nel mondo, Meghan può annusare la debolezza a un miglio di distanza“.