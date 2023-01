Madre e figlia compiono un gesto bellissimo, cittadini commossi

Una madre ed una figlia sono riuscite a compiere un gesto bellissimo che rimarrà nella memoria dei cittadini per moltissimo tempo.

Il rapporto tra una madre ed una figlia è un legame unico e speciale che dura per tutta la vita. La madre è molto spesso il primo punto di riferimento per una figlia, sia per quanto riguarda l’apprendimento dei valori morali, sia per quanto riguarda l’affetto e il sostegno.

In questo articolo vi andremo a presentare un legame bellissimo tra una madre ed una figlia. Infatti, le due donne hanno compiuto un gesto commovente che ricorderemo molto a lungo.

Il gesto emozionante di madre e figlia

Come riporta Tgcom, all’ospedale Cardarelli di Napoli, una madre e sua figlia, Mara e Paola, hanno partorito a poco più di 24 ore di distanza. I neonati, Futura e Giovanni, pesano rispettivamente 3,8 kg e 3,4 kg e sono in ottima salute, così come le donne, le quali condividono la stanza di degenza nel reparto di ostetricia e ginecologia.

Mara ha 35 anni e, nel 2002, quando nacque la figlia Paola (che prima della nascita di Futura era figlia unica), ne aveva 15. Già nei prossimi giorni madre e figlia potrebbero essere dimesse: “Le signore Mara e Paola stanno bene, così come i loro meravigliosi bambini“, ha commentato Claudio Santangelo, primario dell’ostetricia e ginecologia del Cardarelli.