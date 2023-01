Se odi il freddo, devi provare questa tecnica infallibile: svolterà le tue giornate

Se non riesci proprio a sopportare l’inverno e soprattutto il freddo, ora devi provare questo metodo infallibile che ti svolterà le giornate in maniera radicale.

Una persona che soffre il freddo spesso si sente a proprio agio solo in ambienti caldi e protetti dall’esterno. Questa condizione è spesso causata da una bassa temperatura corporea, una scarsa circolazione sanguigna o una scarsa produzione di calore da parte del corpo.

Per combattere il freddo, una persona freddolosa può indossare abiti caldi e pesanti, mangiare cibi caldi e nutrienti e fare esercizio fisico regolarmente per migliorare la circolazione sanguigna. Ora però abbiamo scoperto anche una nuova tecnica per affrontare l’inverno e il freddo.

Questo metodo è esemplare per chi soffre il freddo

È davvero un errore restare chiusi in casa e rinunciare a camminare solo perché fa freddo. L’abbassamento delle temperature, in realtà, aggiunge benefici interessanti a quelli già forniti dalla sola passeggiata. Infatti, una semplice camminata è un ottimo allenamento outdoor per stare in forma e sostenere le difese dell’organismo, rendendoti più resistente ai malanni di stagione.

Regalarti una passeggiata è poi sempre un buon esercizio aerobico, che ti consente di rinforzare cuore e polmoni, rassodare i muscoli, migliorare la circolazione e ricaricare le riserve di energia.

Ecco i benefici di camminare al freddo

Solo con le basse temperature si stimola la sintesi di irisina, un ormone che dà nuovo sprint al metabolismo, fa perdere peso e prevede anche le malattie degenerative. Inoltre, i vantaggi della crioterapia sul controllo del peso sono noti: muovendosi al freddo aumenta la termogenesi. Vengono insomma smaltite più calorie, poiché il corpo si attiva maggiormente per mantenere stabile la sua temperatura, conservando il proprio equilibrio termico.

Il freddo ha anche un risvolto positivo sul tono dell’umore: camminare anche solo mezz’ora, un paio di volte a settimana, respirando l’aria frizzante delle mattine invernali, manda via la tristezza. Inoltre, l’esposizione alla luce solare durante una passeggiata al freddo può aumentare i livelli di vitamina D nel corpo, che è importante per la salute mentale e il benessere. Inoltre, l’esercizio fisico in generale, come camminare, è noto per aumentare i livelli di serotonina e endorfine, che sono neurotrasmettitori che migliorano l’umore e riducono lo stress.

In generale, camminare al freddo può essere un’attività salutare e piacevole, che offre molti benefici per la salute fisica e mentale. Incoraggiare una passeggiata al freddo nella tua routine quotidiana può aiutare a migliorare la tua salute e il tuo benessere generale.