Sorpresa alla sfilata, la modella lascia tutti a bocca aperta

Miss Universo, il concorso di bellezza più famoso e prestigioso al mondo, si è concluso sabato 14 gennaio a New Orleans, in Louisiana, dove hanno partecipato 84 donne provenienti dai paesi di tutto il mondo. Se la “più bella del mondo” del 2023 è la Miss Universo R’Bonney Gabriel, la più green è senza dubbio la Miss Thailandia 2022, Anna Sueangam-iam.

La ventiquattrenne thailandese ha incantato la folla sfilando con un abito riciclato che combina le linguette di alluminio delle lattine delle bibite con dei piccoli diamanti. L’abito, soprannominato “Hidden Precious Diamond Dress”, è diventato immediatamente virale sui social ed è un vero e proprio omaggio alle sue umili origini.

“Questo abito è stato ispirato dall’ambiente familiare della mia infanzia. Essendo cresciuta con dei genitori netturbini, la mia vita di bambina si svolgeva tra cumuli di rifiuti e materiali riciclabili. Questo abito, unico, è stato realizzato appositamente su misura con dei materiali di scarto e riciclati, in particolare le linguette d’alluminio delle lattine, per dimostrare all’Universo che ciò che è considerato inutile da molti, possiede in realtà un proprio valore e una propria bellezza”, ha scritto la modella in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Voglio ringraziare me stessa per aver creduto nel potenziale che potevamo farcela. Abbiamo un obiettivo chiaro. Agire per dimostrare il lavoro a tutti e per far vedere i risultati ottenuti. E Anna promette di trasmettere questa ispirazione a tutti nella società.

Quello di cui non posso fare a meno è andare nella grotta delle tigri di Anna, nonché fan di Thai Miss e di tutto il mondo che ci sostengono. Anna vede ogni messaggio, ogni foto, ogni bouquet, ogni regalo. È ciò che fa avere Anna il coraggio di lottare e fare del suo meglio ogni giorno per tutti. Grazie a voi per l’amore ed il sostegno!

Infine, per favore rallegra Anna fino all’universo. Anna migliorerà se stessa ogni giorno. Lei realizzerà tutte le dimensioni dell’essere una bellezza e non deluderà nessuno. E Anna promette che sarà disposta a portare 3 corone a tutti i thailandesi!“.