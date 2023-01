Se la tua pelle sta invecchiando velocemente, il motivo è preciso

Se la tua palle sta invecchiando molto velocemente, il motivo è ben preciso e devi iniziare seriamente a preoccuparti.

L’invecchiamento della pelle è un processo naturale che si verifica con il passare degli anni. Con l’età, la pelle diventa meno elastica e più sottile, il che può portare a rughe e linee sottili.

La pelle può anche diventare più secca e meno idratata, e può essere più suscettibile alle lesioni e alle infezioni. Ma se questo processo si sta verificando più velocemente del previsto, il motivo è ben preciso.

Ecco il motivo per il quale la tua pelle invecchia velocemente

Ci sono diversi fattori che contribuiscono all’invecchiamento della pelle. Uno dei più importanti è l’esposizione ai raggi UV del sole, che può causare danni al DNA delle cellule della pelle e aumentare il rischio di cancro della pelle. Fumo e inquinamento possono anche contribuire all’invecchiamento della pelle, causando una riduzione della circolazione sanguigna e dell’ossigenazione dei tessuti.

Per prevenire l’invecchiamento della pelle, è importante proteggere la pelle dai raggi UV del sole utilizzando una crema solare con un alto fattore di protezione e evitando l’esposizione eccessiva al sole. È anche importante mantenere una dieta equilibrata e idratare la pelle regolarmente.

Ci sono anche trattamenti cosmetici disponibili per aiutare a prevenire e a ridurre i segni dell’invecchiamento della pelle, come creme e sieri anti-età, trattamenti con acido glicolico e peeling chimici. Tuttavia, è importante consultare un professionista della pelle prima di scegliere qualsiasi trattamento per assicurarsi che sia adatto per la propria pelle.

In generale, prendersi cura della propria pelle e adottare uno stile di vita sano è la chiave per prevenire l’invecchiamento della pelle e mantenere un aspetto giovane e sano.

Il cambiamento climatico può aumentare questa probabilità?

Le variazioni di temperatura e umidità e l’inquinamento sono aumentati di pari passo con alcune problematiche della pelle come dermatiti irritative, allergiche e seborroiche, ma anche acne, rosacea e disidrosi.

“La barriera cutanea, soprattutto delle pelli più secche, risulta estremamente sensibile a ozono e polveri sottili, che possono raggiungere anche gli strati più profondi dell’epidermide“, spiega la dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università degli Studi della Campania Vanvitelli e Tesoriere Nazionale SIME (Società Italiana di Medicina Estetica).

Inoltre, in questo periodo bisogna fare i conti anche con gli sbalzi termici tra interno ed esterno: “Gli sbalzi di temperatura e umidità possono peggiorare i quadri clinici di chi soffre già di psoriasi, acne, couperose e rosacea, rendendo la cute più secca e provocando modifiche della normale attività di vasocsotrizone e dilatazione del microcircolo cutaneo“, conclude la dottoressa.