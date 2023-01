Icardi al centro dello scandalo: rivelazioni shock sulla vita del calciatore argentino

L’attaccante argentino Mauro Icardi è nuovamente al centro di un clamoroso scandalo, a causa di alcune rivelazioni shock sulla sua vita privata.

La vita privata di Icardi è stata spesso al centro dell’attenzione dei media, soprattutto a causa della sua relazione con Wanda Nara, una famosa modella e personaggio televisivo argentina.

Icardi e Nara si sono incontrati quando lei era ancora sposata con il calciatore Maxi López, un ex compagno di squadra di Icardi. Dopo il divorzio, Mauro Icardi e Wanda Nara si sono fidanzati e poi sposati nel 2014. Oggi però, dopo la separazione con la show girl argentina, ci sono rivelazioni scioccanti sull’attaccante ex Paris Saint Germain.

Mauro Icardi al centro di una nuova bufera

Archiviata definitivamente la lunga e turbolenta relazione con Wanda Nara, l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi sembra concentrato sulla nuova avventura lavorativa in Turchia con il Galatasaray, ma questo non significa che il 29enne argentino non sia pronto a rimettersi in gioco anche sul fronte sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Il calciatore argentino, infatti, è stato pizzicato a mettere like su Instagram ad una delle più famose influencer del mondo, la 25enne Kylie Jenner, figlia minore di Kris Jenner e Caitlyn Jenner e sorella di Kim Kardashian. A fronte di 9,1 milioni di fan su Instagram, il giovane calciatore segue soltanto 374 profili sul social network fotografico di Meta e uno di questi è proprio quello di Kylie Jenner.

Chi è Kylie Jenner e la sua vita sentimentale

Kylie Jenner è una modella, imprenditrice e personaggio televisivo statunitense, nota soprattutto per il suo ruolo nello show “Keeping Up with the Kardashians” e per la sua linea di cosmetici, Kylie Cosmetics.

Nel corso degli anni, Kylie ha anche lanciato altre linee di prodotti di bellezza, tra cui palette di ombretti, illuminanti e rossetti. Ha anche collaborato con altri marchi di bellezza, tra cui Puma e Adidas. Al di fuori della sua attività imprenditoriale, Kylie è anche attiva sui social media, dove condivide foto e video della sua vita privata e dei suoi prodotti. Ha una grande seguito su Instagram, con oltre 250 milioni di follower.

A livello sentimentale, la lunga storia tra Kylie Jenner e il rapper statunitense Travis Scott, iniziata nel 2017 e proseguita per anni tra alti e bassi, sarebbe giunta al capolinea, stando ai recenti gossip in arrivo dagli Stati Uniti. Icardi allora potrebbe definitivamente approfittarne.