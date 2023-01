Scarpe divertenti ed originiali: ecco il nuovo look che impazza sul web

Il nuovo look che sta impazzendo sul web ha come protagonista alcune scarpe divertenti e davvero originali.

Le scarpe sono un accessorio fondamentale per ogni outfit, ma non devono essere sempre serie e noiose. Ci sono molte scarpe divertenti ed originali sul mercato che possono aggiungere un tocco di personalità e colore al tuo look.

In generale, infatti, ci sono molte opzioni divertenti ed originali per le scarpe disponibili sul mercato, quindi non c’è alcuna ragione per non divertirsi con il proprio look. In questo articolo andremo a vedere quelle che stanno facendo letteralmente impazzire gli utenti sul web.

Il nuovo look fa impazzire tutti sul web

La settimana della moda ci ha offerto il sorprendente spettacolo nello spettacolo delle calzature che sono rimaste, come al solito, un terreno fertile per la sperimentazione giocosa. Ovunque si rivolgesse lo sguardo, è stato difficile non notare le scarpe: dai modelli avveniristici di Prada, alle fantasiose ciabatte di JW Anderson, fino alle invidiabili creazioni di Wales Bonner e Our Legacy, le passerelle erano piene zeppe di originalissime proposte che alla fine si diffonderanno nel mondo reale. Da questo punto di vista ci aspetta, per fortuna, un anno molto divertente.

Sul fronte Prada, il dream team composto da Raf Simons e Miuccia Prada continua a stupire. Hanno presentato i consueti modelli, le raffinate derby e i mocassini con suola ultrapiatta del marchio italiano, insieme a una novità: un’accattivante moc toe dalle finiture esagerate e una suola esterna sportiva. La silhouette permette alla scarpa di essere adatta sia come modello elegante, sia come sneaker, a seconda della suola e dei materiali scelti. È difficile guardare la suola a strati e non pensare alla sneaker Triple S di Balenciaga o alle adidas Ozweego di Simons.