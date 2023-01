(VIDEO) Il potere nascosto delle creme spalmabili, ecco come realizzarle in pochi minuti

Il potere nascosto delle creme spalmabili è davvero incredibile ed ecco come realizzarle in pochi minuti.

Le creme spalmabili sono una forma di alimenti a base di burro o margarina che vengono utilizzate per accompagnare il pane o per essere utilizzate come condimento per altri alimenti.

Esistono molti tipi di creme spalmabili, ognuna con le proprie caratteristiche e proprietà nutrizionali. Ma sai tutti i segreti di questo ingrediente? In questo video, ve li presenteremo tutti.

Il potere delle creme spalmabili è incredibile

Gli ingredienti per preparare un delizioso burro di nocciole sono: 350 gr di nocciole pelate ed un pizzico di sale facoltativo. Per prima cosa tostate le nocciole al forno a 180 gradi per circa 7 minuti e successivamente trasferitele nel boccale del frullatore con un pizzico di sale a piacere e azionate le lame.

Fermati spesso per spingere le nocciole dalla superficie verso le lame e paziente circa 15 minuti, fino ad ottenere una crema perfettamente liscia. Il burro di nocciole è finalmente pronto per essere spalmato sul pane tostato.

Le proprietà delle nocciole sono moltissime

Le nocciole sono un frutto secco ricco di nutrienti e con numerose proprietà benefiche per la salute. Innanzitutto, le nocciole sono una buona fonte di proteine vegetali e di grassi sani, come gli acidi grassi omega-3 e omega-6. Contengono anche vitamine e minerali essenziali, come vitamina E, magnesio e manganese.

Le nocciole sono anche particolarmente ricche di antiossidanti, sostanze che aiutano a proteggere il corpo dai danni causati dai radicali liberi. In particolare, contengono un composto chiamato proantocianidine, che ha dimostrato di avere proprietà anti-infiammatorie e anti-cancerogene.

Mangiare nocciole regolarmente può anche aiutare a migliorare la salute del cuore. I grassi sani presenti nelle nocciole possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue, mentre la vitamina E e i minerali possono aiutare a proteggere le arterie dai danni.

Le nocciole possono anche aiutare a controllare il peso corporeo. Sono ricche di fibre e di proteine, che possono aiutare a sentirsi sazi più a lungo e a evitare gli attacchi di fame. Inoltre, i grassi sani presenti nelle nocciole possono aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, prevenendo gli sbalzi di glicemia.

In generale, le nocciole sono un’ottima scelta per chi vuole migliorare la propria salute e prevenire malattie. Possono essere consumate come snack da soli o aggiunti ad altri alimenti come cereali, yogurt e insalate per una maggiore varietà di gusto e di nutrienti.