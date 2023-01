Il mistero della croce: l’ultimo tesoro di Lady Diana

L’ultimo tesoro di Lady Diana sembrerebbe essere proprio una croce. Il mistero sull’oggetto, però, continua ad essere sulla bocca di tutti.

Lady Diana è diventata rapidamente una delle figure più popolari e famose della famiglia reale inglese, nota per la sua bellezza, il suo stile e la sua carità. Infatti, ha lavorato a stretto contatto con molte organizzazioni benefiche, tra cui il National Aids Trust, l’English National Ballet e il Great Ormond Street Hospital per bambini.

Dopo la sua morte, avvenuta il 31 agosto 1997 in un incidente d’auto a Parigi, molti oggetti non sono mai stati ritrovati. Il vero tesoro della principessa, però, sembrerebbe essere stato una croce, ma il mistero è ancora irrisolto.

Il tesoro di Lady D è ancora incerto

A dicembre 2022, la notizia della messa all’asta della Croce Attallah aveva fatto in un attimo il giro del mondo. Infatti, il 27 ottobre 1987 il gioiello era apparso al collo di Lady Diana, in occasione di un gala di beneficienza a Londra. L’outfit scelto dall’allora principessa di Galles era entrato rapidamente nella storia del costume.

Lady D si era presentata all’evento con un maestoso abito nero e bordeaux d’ispirazione elisabettiana, con tanto di gorgiera, fatto realizzare su misura da Catherine Walker. Sul tessuto scuro spiccava il voluminoso prezioso, appeso ad una lunga collana di perle, lunga fino all’ombelico.

Da quel momento non si era saputo più nulla del gioiello, fino a quando, pochi giorni fa, Sotheby’s ha dato l’annuncio della vendita imminente. La Attalah Cross era di proprietà di Naim Attallah, uomo d’affari di origini palestinesi ed ex amministratore delegato del luxury jewellry brand Asprey & Garrard.

Creata negli anni Venti del Novecento dai gioiellieri di corte Garrard, era stata acquistata da Attollah negli anni Ottanta. Realizzara in oro e argento, ametiste e diamanti, per colore e dimensione non passa di certo inosservata. Lady Diana, che era grande amica di Naim, si era fatta prestare diverse volte l’oggetto, poiché pare le piacesse molto. Tecnicamente però non è mai stato di proprietà della principessa di Galles.

Ecco chi ha comprato la croce indossata da Lady Diana

La Attallah Cross è stata venduta all’asta il 18 gennaio ed è stata acquistata da Kim Kardashian, al prezzo di 163.800 sterline. Grande appassionata di gioielli, la Kardashian ultimamente sembra avere una predilezione per le croci. Da quando si è avvicinata, in veste di musa e direttrice creativa alla maison Dolce&Gabbana, la socialite ha sfoggiato un pendente a tema religioso via l’altro.

L’identità dell’acquirente del famoso prezioso non è stato reso noto da Sotheby’s, ma la notizia viene data per certa. Così fosse, siamo sicuri che Kim non perderà occasione per farcelo sapere.