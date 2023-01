(VIDEO) Hai voglia di dolce? Ecco come realizzarne uno in maniera facile e veloce

In questo nuovo video, ti faremo vedere come realizzare un dolce in maniera facile e veloce, ed il risultato sarà eccezionale.

L’uomo ha sempre avuto una forte attrazione per i dolci. La voglia di dolci è in gran parte dovuta alla presenza di zucchero nel cibo, che il corpo umano ha bisogno per funzionare correttamente.

La voglia di dolci può anche essere influenzata da fattori emotivi, come lo stress e la tristezza. Le persone spesso si rivolgono ai dolci come forma di conforto in momenti difficili, poiché il cervello li associa con il piacere e la gratificazione immediata. Oggi andremo a vedere come realizzarne uno molto velocemente.

Ecco come realizzare un dolce velocemente

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare alcune girelle di pasta sfoglia dolci. Srotoliamo la pasta sfoglia direttamente su una teglia da forno e con l’aiuto di una forchetta bucherelliamo la nostra sfoglia e spenneliamola con il burro fuso.

Ricopriamo la pasta sfoglia con zucchero (80 g) e cannella (1 cucchiaino) e con la mano cerchiamo di stendere al meglio i due ingredienti sulla sfoglia. Con un coltello tagliamo a striscioline di 2 centimetri la nostra sfoglia e arrotoliamole come una girella.

Mettiamo tutto in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti e nel frattempo prepariamo la nostra glassa con zucchero a velo (50 g) e acqua (un cucchiaino). Quando le nostre mini girelle saranno pronte, non ci resta che glassarle e servirle!

La storia della pasta sfoglia è antichissima

La pasta sfoglia è una pasta lievitata a base di farina, acqua, sale e burro. La sua origine è incerta, ma si ritiene che sia stata creata in Francia durante il Medioevo. La pasta sfoglia è stata poi adottata in molti paesi europei, tra cui l’Italia, e utilizzata per creare una vasta gamma di piatti dolci e salati. Oggi, la pasta sfoglia è comunemente utilizzata per preparare crostate, vol-au-vent, pastry e molti altri dolci classici.

La pasta sfoglia si può preparare in casa, ma è anche disponibile già pronta nei supermercati. La preparazione fatta in casa richiede abilità e tempo, ma permette di avere una pasta più fresca e gustosa. Per prepararla si mescolano la farina e il sale, si aggiunge il burro freddo a pezzetti e si mescola fino ad ottenere un composto sabbioso. Successivamente si aggiunge l’acqua fredda e si lavora l’impasto fino a formare una palla. La pasta va poi riposta in frigo per almeno un’ora prima di essere utilizzata.