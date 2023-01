Il segreto della felicità di Chiara Ferragni e Fedez: svelato l’enigma

Dopo tantissimi anni, finalmente, è stato scoperto il segreto della felicità di Chiara Ferragni e Fedez ed è nascosto proprio in questo piccolo particolare.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose e influenti d’Italia. Entrambi sono noti per i loro successi nel mondo della moda e della musica, ma ciò che li rende davvero speciali è la loro felicità e l’amore che condividono.

La felicità di Chiara e Fedez è evidente in ogni momento, sia sui social media che nella vita reale. Ma qual’é il segreto tra l’influencer ed il celebre cantante rap? Oggi vi sveleremo finalmente questo mistero.

Ecco il segreto della felicità dei Ferragnez

Secondo quanto riportato dal Chi, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero coronato il loro sogno: acquistare una mega villa sul Lago di Como. Infatti, i due sono stati pizzicati mentre visitavano la dimora con parco e piscina, che si trova sulla riva opposta a villa Oleandra di George Clooney. I Ferragnez non hanno ancora rivelato nulla di ufficiale, ma per il settimanale avrebbero già concluso l’acquisto: 900 metri quadrati su due piani per un valore intorno ai 5 milioni di euro.

Chiara Ferragni e Fedez hanno confidato ai loro follower di avere una novità da condividere ma, a differenza da quanto ipotizzato inizialmente, non si tratta di una terza cicogna in arrivo. L’indizio sui futuri progetti è stata la frase sibillina di Fedez “Una cosa bella che riguarda la famiglia“. C’è chi scommette che il riferimento fosse alla scelta di trasferirsi sul lago, loro posto del cuore, dove tornano spesso, tra alberghi e dimore di lusso. Intanto di sicuro hanno fatto visita alla dimora accompagnati dall’architetto e designer amico di Chiara, Filippo Fiora.

Il sogno di Chiara Ferragni

Oltre agli scatti che ha pubblicato Chi, Chiara Ferragni aveva condiviso sui social a inizio gennaio una foto della famiglia in trasferta sul Lago di Como, ma senza rivelare alcun dettaglio: “Foto di oggi per dirvi che… Tra un mese inizia Sanremo. Siete pronti?“. Poi Fedez, in una diretta su Instagram, aveva detto: “Oggi andiamo a fare una cosa molto bella, ma non so se posso dirvela. Ferri, posso dire cosa?“, chiedendo alla moglie che gli ha vietato tassativamente altre rivelazioni.

Nel gennaio 2021 Chiara Ferragni aveva pubblicato un post molto esplicito su quale fosse il suo sogno da sempre: “Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un’ora da Milano. Amo trascorrere là i fine settimana e queste sono alcune foto-ricordo che ho scattato nel 2020. Spero di comprarmi una casa vacanza là, un giorno“. Il desiderio potrebbe essersi realizzato.